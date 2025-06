»Vloga umetnikov je, da družbo prisilimo gledati resnico«

IZJAVA DNEVA

"Dandanes, v sodobnem svetu, ko živimo v poplavi informacij, ko smo obkroženi z umetno inteligenco in ko vse znanje sveta nosimo v napravah v naših žepih, se zdi, da bi svet brez literature zlahka obstajal. Zato verjamem, da je literatura tista, ki ljudi lahko na neki način prisili, da preberejo o tistih problemih, ki jih sicer poznajo, pa se obnašajo, kot da ne obstajajo. Torej literatura mora, po mojem mnenju, nastavljati ogledalo družbi. Kajti vsi vemo, v kakšnem svetu živimo, vsi vemo, da se nedaleč od nas dogajajo hude vojne in celo genocid. Vemo, da je svet še vedno rasističen, homofoben, nasilen … Ampak ljudje se trudijo na vse pretege, da tega ne bi opazili in da bi se skrili pred realnostjo. Literatura nas lahko prisili to realnost uzreti."

"Po svoje je to tudi razlog za vse večji vzpon desnih populističnih vlad, kajti slednje kar naprej odvračajo pozornost od pravih težav. Zanikajo genocid, pretvarjajo se, da skupnost LGBTQ+ ne obstaja, in dajejo potuho družbi, kar pa večini ljudi ustreza. Politiki trdijo, da kot človeštvo vemo že vse. In ravno zato, ker vemo, to zanikamo – gradimo politiko zanikanja. Zame je zgodovina človeštva pravzaprav nenehen boj proti resnicam, ki se nam vsiljujejo. In vloga umetnikov je, da družbo prisilimo gledati resnico."

(Francoski pisatelj Édouard Louis: o tem, da mora literatura družbi nastavljati ogledalo, ne pa je le opisovati; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)

Francoski pisatelj Édouard Louis, s katerim smo intervju objavili tudi v aktualni številki Mladine

© Borut Krajnc

