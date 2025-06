Izraelsko-slovenski film, posnet po resnični zgodbi

Ob zgodbi takoj pomislite na izraelsko posilstvo Gaze, ki ji Izrael očita, da je »sama iskala«, pri čemer sam Izrael – pač kot vsak posiljevalec – ob posilstvu uživa v moči, nadzoru in ponižanju žrtve

zadržan

Posilstvo je umor. Prisiljena (Wild Urge, 2024, Sharon Bar Ziv).

Prisiljena vzbuja nelagodje, a ne le zato, ker gre za izraelsko-slovenski film (izraelski filmarji so ga v celoti posneli pri nas v izraelsko-slovenski koprodukciji), in tudi ne le zato, ker gre za film o ženski (Nina Rakovec), ki zvezdniškega, dobro omreženega odvetnika obtoži posilstva, a ji potem prisolijo vsa tista tipično šovinistična, mizoginična, seksistična vprašanja, ki ustvarjajo vtis, da je sama »iskala« in da je bilo vse skupaj konsenzualno (zakaj si šla z njim na pijačo, koliko si spila, se mu hočeš maščevati, si spala z veliko moškimi, zakaj si ga prijavila šele po treh tednih ipd.), ampak predvsem zato, ker ob tem takoj pomislite na izraelsko posilstvo Gaze, ki ji Izrael očita, da je »sama iskala«, pri čemer sam Izrael – pač kot vsak posiljevalec – ob posilstvu uživa v moči, nadzoru in ponižanju žrtve, obenem pa za žrtev razglaša samega sebe. Kakor ne preseneča, da je film posnet po resnični zgodbi, tudi ne preseneča, da posilstvo preiskuje detektivka (Yaara Pelzig), ki je sicer specializirana za preiskovanje umorov: posilstvo je umor.

Posiljena ženska se je zbudila v krvi – tako kot se v krvi zbuja Gaza. V Gazi ne ne pomeni ne. (art)