Strah, ki ga med starši povzroča propaganda desnice

Moralna panika

Kdo lahko nasprotuje enakopravnosti? (Na fotografiji je utrinek z letošnje parade ponosa v Ljubljani.

© Luka Dakskobler

Na Osnovni šoli Šentjernej so se pred dvema tednoma odločili, da bodo zaključek šolskega leta popestrili s tematskim tednom, a so bili otroci zanj prikrajšani zaradi pogroma, ki ga je na družbenih omrežjih sprožil Zmago Jelinčič, in moralne panike, ki so jo zagnali nekateri starši. Kaj je bilo jabolko spora? Otroci, ki so predlagali, kaj bi počeli te dni, so si za enega od njih zamislili, da bi se preoblekli v nasprotni spol – fantje, ki bi hoteli, bi si tisti dan lahko nadeli obleko, dekleta pa bi si narisala brke.

Ob to se je najprej obregnil Jelinčič in na družbenih omrežjih zapisal, da »takšne ideologije nimajo kaj iskati v šolah«, nato pa naj bi se bili temu uprli še nekateri starši in zagrozili, da tistega dne otrok ne bodo poslali v šolo. Predsednik sveta staršev Simon Blatnik, ki je bil z načrtovanim programom seznanjen prek spleta, je za Dolenjski list denimo povedal, da spoštuje in ceni »normalne tradicionalne vrednote ter pojem tradicionalne družine« in da ne podpira »promocije ’nenaravnega’, saj ta spodkopava temelje navedenega, sploh v tako dovzetnih ranljivih skupinah, kot so otroci«. Upor skupine staršev proti nedolžni igri vlog, ki so si jo zamislili otroci – starši pa so si to očitno razlagali kot vdor »ideologije LGBT« v šolo –, je pripeljal do odpovedi tematskega tedna.

Ob vsej propagandi, ki jo zganjajo na desnici, se dogodek zdi simptomatičen. Da gre za učbeniški primer moralne panike, je prepričan sociolog Roman Kuhar. »Skupina je razglašena za simbolno grožnjo družbenim vrednotam, pri čemer politiki, mediji ali civilnodružbeni akterji to domnevno grožnjo stopnjujejo, dramatizirajo in uporabljajo za mobilizacijo podpore. Pri tem je pomembno, da je treba to grožnjo neprestano ’držati pri življenju’, sicer se epizoda moralne panike zaključi,« je povedal. »V ’kulturnih vojnah’, ki smo jim priča v zadnjih letih, je zato treba ves čas ustvarjati vtis, da so otroci ogroženi – dokler ta laž ne postane ’resnica’, ki mobilizira zaskrbljene starše.«

To ni bil edini takšen primer v zadnjih dneh šolskega leta. Marko Gasser, župan občine Železniki, ki mu je na volitvah podporo izrazila SDS, je govor na valeti tamkajšnje osnovne šole izkoristil za to, da je devetošolce med drugim podučil, »da sta spola samo dva« in da je mavrico mogoče najti »samo na nebu«. V podmladku SDS pa so nedavno zagnali peticijo »Proti LGBT-ideologiji v šolah in vrtcih!« z zahtevo po sprejetju zakona za »prepoved vsebin, ki vsebujejo LGBT-ideologijo in otrokom prikazujejo, da si spol lahko izberejo sami, v izobraževalnih ustanovah«.

Pri vsem skupaj gre kakopak za konstrukcijo domnevne nevarnosti in politiko strahu, s katerima na desnici igrajo na čustva staršev, da bi udejanjali svoje politične načrte. Za otroke jim je pri tem bolj malo mar. A če bodo teorije zarote in strahovi tisti, ki bodo določali, kako bo potekal šolski proces in kakšno naj bo šolsko življenje otrok, »potem smo padli na najosnovnejšem izpitu iz razumevanja in izvajanja procesa vzgoje in izobraževanja,« je zaključil Kuhar.