Sum ponarejanja dokumentacije

Projekt gradnje Hidroelektrarne Mokrice, ki je bil zelo v ospredju pod Janševo vlado – zlasti zaradi okoljskega ministra, posavskega energetika Andreja Vizjaka – je znova aktualen.

Celoten članek je na voljo le naročnikom. Če želite zakupiti članek, je cena 4,5 EUR. S tem nakupom si zagotovite tudi enotedenski dostop do vseh ostalih zaklenjenih vsebin. Kako do tedenskega zakupa?

Projekt gradnje Hidroelektrarne Mokrice, je bil zelo v ospredju pod Janševo vlado – zlasti zaradi okoljskega ministra, posavskega energetika Andreja Vizjaka

© Borut Krajnc

Projekt gradnje Hidroelektrarne Mokrice, ki je bil zelo v ospredju pod Janševo vlado – zlasti zaradi okoljskega ministra, posavskega energetika Andreja Vizjaka – je znova aktualen.

Ker so vplivi hidroenergetskega objekta, torej nove zajezitve, ki bi nastala na sotočju Save in Krke pri Mokricah, prepoznani kot okoljsko škodljivi, je skušala Janševa vlada za ta objekt uporabiti izjemo, ki jo dopuščata evropska in slovenska zakonodaja – zatrjevala je, da je ta hidroelektrarna tako pomembna, da pri njej javna korist proizvodnje elektrike prevlada nad javno koristjo ohranjanja narave. Tudi to odločitev Janševe vlade so na upravnem sodišču uspešno spodbili naravovarstveniki na čelu z Društvom za preučevanje rib Slovenije. A posavska energetika tudi po tej zadnji sodbi nadaljuje postopke za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Od aprila letos je postopek v nenavadni fazi, z njim se ukvarja policija. Ministrstvo za okolje je namreč aprila letos policijo obvestilo o sumu ponareditve dela investicijske dokumentacije. Na sum je opozorilo Društvo za preučevanje rib Slovenije, ki je stranski udeleženec v postopku. Pri pregledu dokumentacije je ugotovilo, da se v njej tako imenovane naravovarstvene vrednosti na območju hidroelektrarne (te povedo, kako pomembno je območje za živalske in rastlinske vrste) razlikujejo od vrednosti v strokovnem poročilu Zavoda za varstvo narave za to območje iz leta 2008, ki je navedeno. Recimo reka z obrečnimi habitati je v poročilu zavoda ocenjena z naravovarstveno vrednostjo 5, v investicijski dokumentaciji pa z oceno 3, torej z nižjo vrednostjo.

Iz novomeške policijske uprave so pred dnevi odgovorili, da kriminalisti sektorja kriminalistične policije proučujejo prejeto dokumentacijo in preverjajo obstoj suma kaznivih dejanj, katerih storilci se preganjajo po uradni dolžnosti. Kdaj bodo preiskavo končali in drugih podrobnosti niso navedli. Z ministrstva so odgovorili, da brez odgovora policije, ali je prišlo do ponareditve dokumentacije, zadeve ni mogoče rešiti, torej nadaljevati postopka izdaje gradbenega dovoljenja.

Iz podjetja HSE Invest, ki je pripravljalo dokumentacijo, so potrdili, da so v poročilu o vplivih na okolje navedli omenjeno poročilo iz leta 2008, a zgolj v delu, trdijo, »kjer so habitatni tipi prostorsko opredeljeni, ni pa citirano naravovarstveno vrednotenje habitatnih tipov«. Pravijo, da so vrednotenje habitatnih tipov zanje opravili strokovnjaki, ki so jih izbrali in ki naj bi upoštevali uredbo o habitatnih tipih, nazadnje spremenjeno leta 2013.

Končno mnenje bo zdaj morala izreči policija, bi pa moralo veljati, da si investitor ne more kar sam izbirati strokovnjakov, ki nato zanj na novo določijo osnovne predpostavke, veljavne za okolje.