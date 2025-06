Teologi iščejo bližnjice, kako priti v javne šole

Ko so na oddelku za pedagogiko in andragogiko ljubljanske Filozofske fakultete pripravili letošnje informativne dneve, je zaposlene presenetilo povečano zanimanje nekaterih študentov za možnost kombinacije dvopredmetnih magistrskih pedagoških in andragoških študijskih programov z nepedagoškim programom zakonskih in družinskih študij, ki se izvaja na Teološki fakulteti. Za kaj takšnega so slišali prvič – zato so bili toliko bolj presenečeni, ko so ugotovili, da se ta možnost že oglašuje na spletnih straneh Filozofske in Teološke fakultete, v informacijskem sistemu pa so bile odprte možnosti vpisa.

Christian Gostečnik, direktor Frančiškanskega družinskega inštituta

© Borut Krajnc

Na oddelku so bili ogorčeni. Takšna kombinacija bi dejansko pomenila, da bi se teologi lahko zaposlili v svetovalnih službah javnih vrtcev in šol. In tako izobraževali v nasprotju z zahtevami laične javne šole, kakršno narekuje ločitev države od verskih skupnosti, je bojazen pojasnila profesorica z oddelka Mojca Kovač Šebart. V opisu omenjenega študijskega programa recimo ne najdemo vsebin, ki bi absolvente tega programa pripravile na svetovalno delo v šoli; so pa tisti, ki program končajo – tako piše med učnimi izidi programa – sposobni »prepoznati, odkrivati in uporabiti vero, teološka spoznanja, komunikacijo, odnos in molitev z bogom pri iskanju rešitev v konkretnih življenjskih situacijah«.

Kombinacija je bila po posredovanju oddelka preklicana – je pa pri zaposlenih na fakulteti pustila slab priokus. Že konec leta 2024 so namreč jasno izrazili nestrinjanje z dopisom šolskega ministrstva Zavodu za šolstvo, v katerem je ministrstvo poizvedovalo, ali bi bili teologi primerni kandidati za mesto svetovalnega delavca.

Podobno odprto pot v javne zavode pa bi družinskim terapevtom s Teološke fakultete – pa tudi terapevtom z zasebnih fakultet, kakršna je Univerza Sigmunda Freuda in še kakšna druga – lahko omogočil tudi zakon o psihoterapiji, ki je prav zdaj v parlamentarni obravnavi. Zakon, ki so ga pripravili na zdravstvenem ministrstvu, predvideva, da bi lahko psihoterapevti, katerih dejavnost zakon definira, delovali tudi znotraj javne mreže vzgojno-izobraževalnih zavodov. Temu večina pedagoške stroke nasprotuje.

Vseprisotni duh je zvit in na vse pretege se trudi, da bi razširil svoje občestvo. Ob tem pa očitno uporablja sporno ravnanje. Kot je razkril Večer, se Christian Gostečnik, eden od ustanoviteljev študija družinske terapije na Teološki fakulteti, že več let neupravičeno predstavlja kot specialist klinične psihologije. Čeprav je zdravstveno ministrstvo tisto, ki podeljuje specializacije iz klinične psihologije, potem ko osebe z diplomo iz psihologije opravijo strokovni izpit – je senat univerze v nenavadnih okoliščinah pred leti nostrificiral diplomo, ki jo je pridobil v ZDA, in mu priznal naziv specialist klinične psihologije. Pa četudi senat takšnih pooblastil nikoli ni imel, so zapisali v Večeru.