»Grok 3 je zelo zmogljiv, kar zadeva sposobnosti razmišljanja, tako da se je pri dozdajšnjem preizkušanju izkazal za boljšega od vsega, za kar vemo, da je na voljo uporabnikom, to pa je dober znak,« se je še pred dobrim tednom hvalil veleizumitelj Elon Musk. A očitno je njegovega ponosa, vsaj dokler ne bo na voljo nova različica orodja, konec.

Prejšnji teden ga je očitno zmotilo, da njegova umetna inteligenca odgovorov ne generira na podlagi skrajno desnih pogledov. Po incidentih, v katerih so bili umorjeni predstavnica demokratov Melissa Hortman in senator John Hoffman ter njuna partnerja, so desni skrajneži z Muskom na čelu za storilce nemudoma razglasili tako imenovane skrajne levičarje. »Skrajna levica je morilsko nasilna,« je 14. junija v odziv na umore na omrežju X zapisal Musk. Seveda so njegovi privrženci v komentarjih zatulili v isti rog.

Zabave pa je bilo konec, ko je eden izmed njih v hujskanje želel vključiti še Muskovega Groka. »Zakaj je levica tako morilsko nasilna?« se je glasilo vprašanje, odgovor pa je bil nezaslišan. Grok za čuda ni zatulil z njimi, ampak je odvrnil, da trditev ni podprta z dokazi, in je ob nadaljnjih vprašanjih z navajanjem podatkov, ki so na voljo, nakazal, da je v ZDA nasilje skrajne desnice pogostejše in smrtonosnejše od levičarskega nasilja.

Z zgodbami o »manipulativni levičarski indoktrinaciji« orodja so sledilci Muska seveda takoj opozorili na nezaslišano navajanje dejstev. »Popravo« umetne inteligence je obljubil v istem tednu, v soboto pa je že napovedal novo različico, ki bo imela »napredno razmišljanje, s katerim bo na novo zapisala celoten korpus človeškega znanja,« kot je zatrdil na omrežju X.

Nič ne boli bolj, kot da izum tvojega lastnega podjetja ne prireja podatkov, ki bi bili v prid tebi in tebi ljubim veljakom.