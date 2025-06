»Glavna nevarnost EU ni Rusija«

IZJAVA DNEVA

"To so vsiljene zahteve brez strokovnih argumentov. Zapadli smo v obrambno histerijo. Zagotavljanje finančnih sredstev je najlažji del naloge. A pogrešam odgovore na bistvena vprašanja. Kdo je naš sovražnik, za kakšno vojno se oborožujemo? Bomo kopičili tanke in letala ali zagotavljali kibernetsko varnost?"

"Glavna nevarnost EU ni Rusija, ampak neenakost znotraj EU, danes je ta 1 proti 5. Če se bo še povečevala, ljudje EU ne bodo več potrebovali. Take razmere pa ustvarjajo plodna tla za krepitev skrajne desnice, kar pa nikakor ni dobro."

(Evropski poslanec Vladimir Prebilič o tem, da odločno nasprotuje povečanju obrambnih izdatkov na pet odstotkov BDP; via Nedeljski dnevnik)