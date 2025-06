46 stopinj Celzija

V Španiji so minuli konec tedna zabeležili novo najvišjo junijsko temperaturo, potem ko se je živo srebro v kraju El Granado blizu meje s Portugalsko povzpelo na 46 stopinj Celzija. Prek francoske meje pa se tamkajšnji gasilci poleg vročine spopadajo z gozdnimi požari. Vse hujši in pogostejši vročinski valovi so posledica globalnega segrevanja, ki je rezultat človeške dejavnosti.

Španska vremenoslovska agencija Aemet je potrdila, da je v soboto padel več desetletij star rekord najvišje junijske temperature 45,2 stopinj Celzija, ki so jo izmerili v Sevilli leta 1965.

Konec tedna je temperatura na Iberskem polotoku marsikje presegla 40 stopinj Celzija, najbolj vroče pa je bilo na jugozahodu, kjer se nahaja El Granado.

Vročinski val vztraja tudi drugod v Sredozemlju. V francoski regiji na severni strani Pirenejev se ob temperaturah nad 40 stopinj Celzija spopadajo z več požari, ki so terjali evakuacije kampa in opatije ter zaprtje dela avtoceste.

Temperature marsikje tudi ponoči niso padle pod 30 stopinj, kar lahko predstavlja resno zdravstveno grožnjo, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

V Franciji so razglasili oranžni alarm za 84 departmajev, vrhunec pa pričakujejo v sredini tedna. Z vročino se spopadajo tudi na Iberskem polotoku in v Italiji.

Le majhen del na severozahodu države te dni ni bil v primežu vročine, je objavila vremenska služba Meteo France, ki je opozorila, da naj bi vročinski val dosegel vrhunec v torek in sredo, temperature pa bi lahko ponekod presegle 40 stopinj Celzija.

Po besedah francoske ministrice za ekološki prehod Agnes Pannier-Runacher je takšna razsežnost "brez primere", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Podjetja so pozvali, naj zaščitijo svoje zaposlene, danes, v torek ali sredo pa bo delno ali v celoti zaprtih približno 200 javnih šol od 45.000.

Rekordno vroče tudi morje

Rekordne temperature so zabeležili tudi v vodi. Sredozemsko morje je pri Balearskih otokih preseglo 26 stopinj Celzija, kar je po podatkih nacionalne meteorološke agencije Aemet prag, značilen za sredino avgusta.

Za več območij v južni polovici Portugalske, vključno z Lizbono, je do večera razglašeno rdeče opozorilo. Dve tretjini države sta bili v nedeljo v visoki pripravljenosti zaradi ekstremne vročine in gozdnih požarov.

V Italiji je bilo zaradi vročine 21 mest po vsej državi v stanju visoke pripravljenosti, vključno z Milanom, Neapljem, Benetkami, Firencami, Rimom in Catanio.

Med tistimi, ki so zaradi vročine še posebej ogroženi, so starejši in brezdomci, opozarjajo zdravstveni delavci. V Benetkah so tako starejšim od 75 let na voljo brezplačni vodeni ogledi v klimatiziranih muzejih in javnih stavbah, v Rimu pa so mestni bazeni brezplačni za starejše od 70 let.

V Bologni so postavili t. i. podnebna zatočišča s klimatsko napravo in pitno vodo. Firence so pozvale zdravnike, naj opozorijo na osamljene in ranljive, v Anconi pa so po poročanju AFP razdelili razvlažilnike zraka ljudem v stiski.

