Študenti znova na ulice

V odgovor na aretacije so demonstranti v Beogradu in drugod oblikovali nove blokade

Policija v Srbiji je v nedeljo, dan po množičnih protivladnih protestih, pridržala več študentov zaradi domnevne priprave dejanj proti ustavni ureditvi in varnosti države. V odgovor na aretacije so demonstranti v Beogradu in drugod oblikovali nove blokade, ki pa jih je policija ponoči odpravila.

Tožilstvo je v nedeljo zvečer objavilo, da je bilo pridržanih skupno osem ljudi, ki so osumljeni priprave dejavnosti proti ustavni ureditvi in varnosti Srbije ter pozivanja k nasilni spremembi ustavne ureditve, poroča srbska tiskovna agencija Beta.

Študenti in drugi demonstranti, ki so v soboto množično protestirali proti oblastem, so se v nedeljo po prvih aretacijah vrnili na ulice. Blokirali so več prometnic v Beograd, prav tako so se protestno zbrali pred stavbo tožilstva. Shodi so potekali še v najmanj devetih mestih.

Srbsko ministrstvo za notranje zadeve je davi sporočilo, da so umaknili vse cestne blokade in da promet v prestolnici poteka nemoteno, piše srbska tiskovna agencija Tanjug.

Po besedah notranjega ministra Ivice Dačića je bilo med prvotnimi demonstracijami v soboto poškodovanih 48 pripadnikov policije in 22 protestnikov. Pridržanih je bilo 38 oseb, je povedal v nedeljo.

Po njegovih besedah je bilo na sobotnem shodu v Beogradu po ocenah policije okoli 36.000 ljudi. Po ocenah protestnikov se jih je zbralo več kot 100.000.

Študenti v blokadah in na ulicah vztrajajo od zrušenja nadstreška na prenovljeni železniški postaji v Novem Sadu, ki je 1. novembra lani zahtevalo 16 življenj. Študenti zahtevajo politično in kazensko odgovornost za nesrečo, ker njihovih zahtev oblasti niso izpolnile, pa tudi predčasne parlamentarne volitve.

PTu8nr3clRs

H7APIXAyJ3E

vm8IQOTD3lc