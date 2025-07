Marta Kos / »Recimo bobu bob, fašizmu fašizem, nacizmu nacizem in genocidu genocid«

Kaj je evropska komisarka za širitev razkrila v posebni poletni številki Mladine INTERVJU 2025

Marta Kos je v pogovoru za posebno številko Mladine poudarila da je temelj Evropske unije (EU) solidarnost. "In ko se na teh temeljnih točkah unija ni sposobna odzvati in biti pravična, izgubi največ podpore med ljudmi," je komentirala evropska komisarka za širitev.

© Margaux D’Herckers

V aktualni posebni poletni številki Mladine INTERVJU lahko preberete tudi pogovor z Marto Kos, slovensko političarko na najvišji funkciji v Evropi. Evropska komisarka za širitev je bila v preteklosti tudi veleposlanica v Nemčiji in Švici ter podpredsednica Gibanja Svoboda, politične stranke trenutnega predsednika vlade Roberta Goloba. V intervjuju, ki ga je pripravil urednik Mladine Grega Repovž, je med drugim dejala, da velikih sprememb v Evropi ni povzročila vojna v Ukrajini, kljub temu da gre za vojno sredi Evrope, ki traja že tri leta, "ampak prihod nove ameriške administracije Donalda Trumpa".

Poudarila je tudi, da se moramo danes pogovarjati o tem, da se nam lahko zgodi, da bi bila kakšna članica unije popolnoma izpostavljena vplivom kakšne velesile.

V pogovoru z urednikom Mladine, ki je potekal v Bruslju, pa je kljub temu, da je glavno načelo evropskih komisarjev, da ne komentirajo domačih razmer, razkrila, da si ne želi, da bi Slovenija ponovno dobila vlado Janeza Janše, saj ima, kot je izpostavila, za vzornika Viktorja Orbána in ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

"Ne preostane nam nič drugega, kot da smo kot posamezniki, tudi tisti, ki smo na visokih funkcijah, vztrajni, da rečemo bobu bob, fašizem fašizmu, nacizem nacizmu in genocid genocidu. Ker samo to nas lahko poveže in nas lahko povezuje v prihodnosti."



Marta Kos,

evropska komisarka za širitev

Letos boste v ediciji MLADINA INTERVJU 2025 našli še 14 drugih zanimivih sogovornic in sogovorcev, ki so pomembno zaznamovali področja politike, kulture in gospodarstva.

Med slednjimi tudi pisatelja, pesnika in režiserja Vinka Möderndorferja, pesnico in založnico Anjo Zag Golob, novinarja Boštjana Videmška, aktivistko iz Gibanja za pravice Palestincev Nado Pretnar, podjetnika Janeza Škrabca, igralko Tino Vrbnjak, filozofa Srećka Horvata, režiserko Jasmilo Zbanić, publicista in performerja Tomaža Miheliča, psihoterapevtko Tino Bončino, zgodovinarja Robina Voseja, pisateljico in jezikoslovko Katarino Gomboc Čeh, poznavalca glasbene scene Marka Godnjavca (Jizah) in frontmana zasedbe MRFY Gregorja Strasbergarja - Strasa.

Posebna poletna številka Mladine INTERVJU 2025 je že na voljo pri prodajalcih časopisov, kupite pa jo lahko tudi v naši spletni trgovini, in sicer na tem spletnem naslovu (KLIKNITE TU ZA POVEZAVO DO NAKUPA).