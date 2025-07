Vinko Möderndorfer / »Ustvarjalnost je delo in ne nedeljski hobi! Prav tega se večina slovenskega naroda ne zaveda.«

Vinko Möderndorfer je v pogovoru za posebno številko Mladine poudaril, da je demokracijo umetnost izgubila naboj. "Umetniki so, z vidika nekaterih politikov, nergači, priskledneži, nekoristneži, igralci pa burkeži in klovni, ki se kar nekaj afnajo," je komentiral umetnik.

V aktualni posebni poletni številki Mladine INTERVJU lahko preberete tudi pogovor z Vinkom Möderndorferjem, ki velja za enega najplodovitejših umetnikov pri nas. V knjižni obliki je objavil več kot 90 del s področja proze, poezije, dramatike in esejistike, na slovenske gledališke in operne odre, na katerih je režiral 110 predstav. Poleg tega je tudi filmski, televizijski in radijski režiser. V intervjuju, ki ga je pripravil novinar Mladine Luka Volk, je med drugim dejal, da je naloga umetnosti, da trmasto vztraja, saj se samo tako lahko odnos do umetnosti spremeni. Ampak takšen boj traja dolgo.

Poudaril je tudi, da se miselnost ljudi zelo počasi spreminja na bolje ter da je lažje sovražiti kot razumeti.

V pogovoru z novinarjem Mladine je razkril, da je ustvarjati umetnost pomembno in težko delo z veliko odrekanja in bolečih dvomov. In nikoli nisi dovolj plačan za svojo ustvarjalnost, ki se ne da meriti niti tehtati.

"Sam sem se vedno boril, da bi bili ustvarjalci plačani za svoje delo. Ustvarjalnost je delo in ne nedeljski hobi! Prav tega se večina slovenskega naroda ne zaveda."



Od kulturnikov do politikov: 15 novih intervjujev

Letos boste v ediciji MLADINA INTERVJU 2025 našli še 14 drugih zanimivih sogovornic in sogovorcev, ki so pomembno zaznamovali področja politike, kulture in gospodarstva.

Med slednjimi tudi evropsko komisarko za širitev Marto Kos, pesnico in založnico Anjo Zag Golob, novinarja Boštjana Videmška, aktivistko iz Gibanja za pravice Palestincev Nado Pretnar, podjetnika Janeza Škrabca, igralko Tino Vrbnjak, filozofa Srećka Horvata, režiserko Jasmilo Zbanić, publicista in performerja Tomaža Miheliča, psihoterapevtko Tino Bončino, zgodovinarja Robina Voseja, pisateljico in jezikoslovko Katarino Gomboc Čeh, poznavalca glasbene scene Marka Godnjavca (Jizah) in frontmana zasedbe MRFY Gregorja Strasbergarja - Strasa.

