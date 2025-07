ZDA kot razpadajoči rimski imperij

IZJAVA DNEVA

"Pri ZDA, ki so bile nekoč prve države notranje demokracije, podobno kot Velika Britanija pred in po prvi svetovni vojni, so stvari šle v nedemokratično in sebično zunanjo politiko. Kot kaže obdukcija večdesetletnega dogajanja, gre zdaj za podobno simptomatiko kot pri razpadajočem rimskem imperiju. Mašna na paketu, ki ga je na Bližnjem vzhodu več kot tri desetletja sestavljal Benjamin Netanjahu, zanj pa nacionalistične račune izstavljal ZDA, se je najbrž zavezala v Iraku. Napadel ga je in izsilil še ameriški napad nanj, taka je bila njegova več kot tridesetletna obsesija."

(Novinar Janez Markeš o tem, kakšna je bila več kot tridesetletna obsesija Benjamina Netanjahuja: via Delova Sobotna priloga)