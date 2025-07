»Ne znamo poslušati drugače mislečih«

Anja Zag Golob je v pogovoru za posebno številko Mladine poudarila, da umetnost ni tu zato, da se všečka in trži, njen namen ni v koristnosti, marveč v tem, da te izzove, vznemiri, premakne. "Umetnost mora biti korak pred teboj," je še komentirala pesnica.

V aktualni posebni poletni številki Mladine INTERVJU lahko preberete tudi pogovor z Anjo Zag Golob, pesnico, urednico, kolumnistko in prevajalko. Že dobro desetletje vodi tudi stripovsko založbo VigeVageKnjige, specializirano za risoroman, ki ima sedež v ljubljanski knjigarni Šiškla, in sestrsko knjigarno Mariborka v štajerski prestolnici. V intervjuju, ki ga je pripravila novinarka Mladine Dora Trček, je med drugim dejala, da kot družba nujno potrebujemo intenzivni tečaj iz aktivnega državljanstva.

Poudarila je tudi, da smo si prigarali svojo državo, a ob tem nismo zgradili potrebnega razumevanja, kaj imeti državo zares pomeni – in kaj od nas terjajo demokratični procesi.

V pogovoru z novinarko Mladine je razkrila, da demokracija zahteva odgovornost – ne populističnega izkoriščanja najnizkotnejših čustev. Družba, ki bi bila politično odrasla, bi to prepoznala in zavrnila, mi pa, kot da še vedno nismo zlezli iz političnih plenic.

"Ne znamo poslušati drugače mislečih, ne znamo se odkrito, poglobljeno pogovarjati o ključnih vprašanjih. Preprosto moramo napredovati iz te infantilne faze; če hočemo, da naša država obstaja še naprej, se moramo tozadevno vzeti v roke. In populizem na prvo žogo ni odgovor."



Od kulturnikov do politikov: 15 novih intervjujev

Letos boste v ediciji MLADINA INTERVJU 2025 našli še 14 drugih zanimivih sogovornic in sogovorcev, ki so pomembno zaznamovali področja politike, kulture in gospodarstva.

Med slednjimi tudi evropsko komisarko za širitev Marto Kos, umetnika Vinka Möderndorferja, novinarja Boštjana Videmška, aktivistko iz Gibanja za pravice Palestincev Nado Pretnar, podjetnika Janeza Škrabca, igralko Tino Vrbnjak, filozofa Srećka Horvata, režiserko Jasmilo Zbanić, publicista in performerja Tomaža Miheliča, psihoterapevtko Tino Bončino, zgodovinarja Robina Voseja, pisateljico in jezikoslovko Katarino Gomboc Čeh, poznavalca glasbene scene Marka Godnjavca (Jizah) in frontmana zasedbe MRFY Gregorja Strasbergarja - Strasa.

