Ali je 5 % res preveč?

IZJAVA DNEVA

"Ali je pet odstotkov res preveč? To je stvar premisleka za vsako članico posebej. Apetit po vlaganjih v vojsko pada približno sorazmerno z zahodnostjo in oddaljenostjo od Rusije. V resnici pet odstotkov oziroma 3,5 odstotka strogo za vojsko ni magična meja med premalo in dovolj varnosti, med nezadostno in ustrezno 'odvračalno držo'. Številko si je izmislil Trump ali nekdo blizu njega, ker je blizu stopnje ameriške vojaške porabe. "

"Zadaj sicer je nekaj paradoksa: mnoge članice so privolile v pet odstotkov zaradi strahu, da bi nezadovoljni ameriški predsednik Nato razbil ali relativiziral njegov peti člen in pustil staro celino na čistini. To pa je tvegano, gre logika, ker Evropa nima strateške avtonomije in ni dovolj močna, da bi delovala zaviralno za morebitne ruske ozemeljske apetite. Kar bi vse moralo pomeniti, da najbrž potrebuje vlaganja v obrambo, a kaj, ko so na drugi strani finančne omejitve, domače javnosti in socialna država."

(Novinar Andrej Brstovšek o dvigu obrambnih proračunov na pet odstotkov BDP do leta 2035; via Dnevnikov Objektiv)