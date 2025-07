Golob / »Janez Janša naj še naprej sanja svoje sanje«

Premier Robert Golob v odzivu na poziv SDS, da naj na glasovanje o razpisu posvetovalnega referenduma o dvigu obrambnih izdatkov veže zaupnico vladi, odgovarja, da tega filma prvak SDS Janez Janša ne bo videl

Premier Robert Golob (Gibanje Svoboda) in predsednik SDS Janez Janša po zadnjih državnozborskih volitvah

© Kabinet predsednika vlade / Gov.si

Premier Robert Golob v odzivu na poziv SDS, da naj na glasovanje o razpisu posvetovalnega referenduma o dvigu obrambnih izdatkov veže zaupnico vladi, odgovarja z znano frazo, da tega filma prvak SDS ne bo videl. "Janez Janša naj še naprej sanja svoje sanje," je Golobov odziv vlada objavila na družbenem omrežju X.

V SDS so namreč danes zaradi neenotnosti koalicije o izvedbi posvetovalnega referenduma o dvigu obrambnih izdatkov predsednika vlade pozvali, naj na glasovanje o tem vprašanju veže zaupnico vladi.

Premier odgovarja, da se to ne bo zgodilo, predsedniku SDS Janši pa sporoča, da bo moral na svoj trenutek počakati še vsaj en mandat.

Referendumsko vprašanje bi se po njihovem predlogu glasilo: Ali ste za to, da Slovenija povečuje obrambne izdatke tako, da bodo ti leta 2030 dosegli tri odstotke BDP letno, kar je trenutno približno 2,1 milijarde evrov?

Razpis referenduma so na ponedeljkovem odboru za obrambo podprli tudi v koalicijski SD, medtem ko mu v največji vladni stranki Gibanje Svoboda nasprotujejo. Tudi vlada razpisa posvetovalnega referenduma o povišanju obrambnih izdatkov ne podpira. Na ponedeljkovi dopisni seji je sprejela mnenje, v katerem so zapisali, da bi bil razpis referenduma v nasprotju z nacionalnovarnostnimi in obrambnimi interesi ter temeljnimi strateškimi in planskimi dokumenti Slovenije na področju obrambe in varnosti. Tega mnenja sicer niso podprli ministri iz vrst SD in Levice.