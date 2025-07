Bodo poslanci umaknili podporo okuženemu zakonu?

Razkritje o sistemski korupciji na zdravstvenem ministrstvu prinaša prve politične posledice

Mojca Zvezdana Dernovšek

© Jan Gregorc / N1

Specialistka psihiatrije dr. Mojca Zvezdana Dernovšek, ki je na ministrstvu za zdravje bdela nad pripravo novega zakona o psihoterapiji, je postala dekanja novoustanovljene fakultete za psihoterapijo, ki spada pod okrilje zasebne Nove univerze Petra Jambreka. S pripravo zakona si je tako rekoč tlakovala pot v novo kariero, zaradi česar je sedaj deležna očitkov o nasprotju interesov in zlorabi položaja, nad zakonom, ki je zaradi tega okužen, pa bdi upravičen sum o sistemski korupciji.

Po razkritju prihaja do prvih političnih posledic. Na protikorupcijsko komisijo je bila podana prijava, ki jo bo komisija obravnavala v predhodnem preizkusu. Po pogovoru Mojce Zvezdane Dernovšek z ministrico Valentino Prevolnik Rupel pa je bila sprejeta odločitev, da ta ne bo več zaposlena na ministrstvu. Danes pa so se sestali tudi poslanci koalicijskih strank, ki so premlevali, kakšna bo usoda okuženega zakona, ki naj bi ga obravnavali na izredni seji državnega zbora 17. julija.

Iz SD so sicer že pred tem sporočili, da »v danih okoliščinah tega zakona ne morejo več podpirati«. Čeprav naj bi Jani Prednik, vodja poslanske skupine SD, ob prihodu na koalicijsko usklajevanje poslanske kolege miril, da umik podpore še ni dokončen. Vodja poslanske skupine Levice Matej Tašner Vatovec pravi, da v Levici »v teh okoliščinah« in »brez dodatnih pojasnil« zakona ne bodo podprli.

V Levici in SD so zato vztrajali, da bi se naslednja obravnava zakona, ki je bila predvidena ta mesec, premaknila na jesen. Po naših informacijah naj bi bili v Gibanju Svoboda do te pobude najprej zadržani in za njen sprejem pričakovali celo zagotovilo, da bi v koaliciji nato zakon družno podprli, na kar manjši koalicijski stranki nista pristali. Vseeno je predvideno, da bo državni zbor nadaljeval z obravnavo novega zakona po parlamentarnih počitnicah.