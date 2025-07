»Zdi se, da nikogar zares ne moti, če bodo Palestinci izginili«

Kaj je akivistka Nada Pretnar razkrila v posebni poletni številki Mladine INTERVJU 2025

Nada Pretnar je je v pogovoru za posebno številko Mladine poudarila, da v resnici ni besed ne za to, kar se dogaja Palestincem, in še zlasti ne za to, kar dovolimo, da se dogaja. "Izrael na območju Zahodnega brega stopnjuje pritisk na Palestince s pomočjo izraelskih naseljencev, ki bivajo v nezakonitih naselbinah in ki jih je izraelska država oborožila", je še komentirala aktivistka.

V aktualni posebni poletni številki Mladine INTERVJU lahko preberete tudi pogovor z Nado Pretnar, upokojeno učiteljico angleškega jezika. Že dolgo je glas Palestink in Palestincev ne le v Sloveniji, temveč tudi v sosednji Italiji, kjer je s starši živela že v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. V zadnjem obdobju je spet več v Trstu kot v Ljubljani, mesti pa povezuje prav s propalestinskim aktivizmom. V Ljubljani sta z Barbaro Vodopivec že več kot desetletje gonilo Gibanja za pravice Palestincev. V intervjuju, ki ga je pripravila novinarka Mladine Monika Weiss, je med drugim dejala, da so se v gibanju odločili, da bodo neformalna skupina, civilnodružbeno združenje zainteresiranih in aktivnih posameznikov in posameznic, ki deluje v solidarnosti s palestinskim narodom.

Poudarila je tudi, da če bo šlo naprej tako kot do zdaj, se bo končalo z uničenjem palestinskega naroda. Nikoli to za Palestince in Palestinke ne bo dokončno, saj se ne pustijo uničiti. A v vseh drugih pomenih in po vseh kategorijah uničenja bo to uničenje.

Nada Pretnar (desno) na protestu za Palestino pred začetkom Blejskega strateškega foruma 2. septembra 2024

V pogovoru z novinarko Mladine je razkrila, da bi bila drugačna pot možna le, če bi ZDA spremenile usmeritev, kar pa se ne bo zgodilo. Evropska unija bi lahko naredila veliko več, vendar imamo v Evropi veliko politikov, ki genocid dejavno politično, vojaško in gospodarsko podpirajo.

"Zdi se, da Palestinci ne zanimajo nikogar in da nikogar zares ne moti, če bodo izginili."



Nada Pretnar,

aktivistka

Od kulturnikov do politikov: 15 novih intervjujev

Letos boste v ediciji MLADINA INTERVJU 2025 našli še 14 drugih zanimivih sogovornic in sogovorcev, ki so pomembno zaznamovali področja politike, kulture in gospodarstva.

Med slednjimi tudi evropsko komisarko za širitev Marto Kos, umetnika Vinka Möderndorferja, pesnico Anjo Zag Golob, novinarja Boštjana Videmška, podjetnika Janeza Škrabca, igralko Tino Vrbnjak, filozofa Srećka Horvata, režiserko Jasmilo Zbanić, publicista in performerja Tomaža Miheliča, psihoterapevtko Tino Bončino, zgodovinarja Robina Voseja, pisateljico in jezikoslovko Katarino Gomboc Čeh, poznavalca glasbene scene Marka Godnjavca (Jizah) in frontmana zasedbe MRFY Gregorja Strasbergarja - Strasa.

