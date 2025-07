»Ustvarili smo nevarni duh, ki je že pobegnil iz steklenice«

IZJAVA DNEVA

"Zahodna civilizacija propada in najvidnejši pospeševalnik je Donald Trump. Toda vsak imperij, ki propada, tega ne stori brez boja. Vidimo, kaj na Bližnjem vzhodu počne ta majhna država, Izrael, ki je popolnoma izven nadzora, ob vsem tem pa pozabljamo na podnebne spremembe. Čeprav imajo vse večji pospešek, jih kot človeštvo še vedno ne razumemo. Premalo se zavedamo, kako realno nevarnost predstavljajo in da so že nekaj časa z nami. V prihodnjih letih bodo močno vplivale na naše življenje, če ne drugače, z množičnimi migracijami. In tukaj je še tretje vprašanje, umetna inteligenca. Ustvarili smo nevarni duh, ki je že pobegnil iz steklenice."

"Populizem, podnebne spremembe, umetna inteligenca. Kombinacija teh treh elementov je recept za katastrofo. Kot človeštvo bomo morali biti zelo pametni, da bomo uspešno krmarili do varnejše prihodnosti, sploh ker se dogajajo sočasno. Res mislim, da smo na robu prepada."

(Italijanski fotograf Paolo Pellegrin, član priznane agencije Magnum Photos in prejemnik enajstih nagrad World Press Photo, o tem, v katero smer gre človeštvo; v intervjuju za Delovo Sobotno prilogo)