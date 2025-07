»Danes vidimo, kako nam kapitalizem vsiljuje svoj ritem – živimo ga 24 ur na dan«

Kaj je razkril filozof Srećko v posebni poletni številki Mladine INTERVJU 2025

Srećko Horvat je v pogovoru za posebno številko Mladine poudaril, da če spremljamo zgolj, kar se dogaja po svetu, se vse zdi kot distopija. " A znotraj tega najdemo ogromno primerov, ki kažejo, da se je vredno boriti za človečnost.", je še komentiral filozof.

© Borut Krajnc

V aktualni posebni poletni številki Mladine INTERVJU lahko preberete tudi pogovor s Srećkom Horvatom, filozofom, ki je pred desetletjem skupaj z Janisom Varufakisom pomagal ustanoviti Gibanje za demokracijo v Evropi 2025 in leta 2019 v Nemčiji kandidiral za evropskega poslanca. V intervjuju, ki ga je pripravil novinar Luka Volk, je med drugim dejal, da je večina pomembnih stvari v človeški zgodovini, od čudovitih umetniških del, filozofije in različnih izumov, nastala v situacijah, kjer končni cilj ni bil najpomembnejši del procesa.

Poudaril je tudi, da smo s kapitalizmom, ki nam je vsilil idejo napredka in hitenja, izgubili tisto, čemur Barthes pravi idioritmija, se pravi nek lasten ritem, ki je hkrati del nekega večjega, skupnega ritma.

Srećko Horvat,

filozof

V pogovoru z novinarjem Mladine je razkril, da danes vidimo, kako nam kapitalizem vsiljuje svoj ritem – živimo ga 24 ur na dan. Še posebej z umetno inteligenco prihajamo do tega, da se vse dogaja tako rekoč takoj. Če kaj vprašaš ChatGPT, v trenutku dobiš odgovor.

Od kulturnikov do politikov: 15 novih intervjujev

Letos boste v ediciji MLADINA INTERVJU 2025 našli še 14 drugih zanimivih sogovornic in sogovorcev, ki so pomembno zaznamovali področja politike, kulture in gospodarstva.

Med slednjimi tudi evropsko komisarko za širitev Marto Kos, umetnika Vinka Möderndorferja, pesnico Anjo Zag Golob, novinarja Boštjana Videmška, aktivistko Nado Pretnar, podjetnika Janeza Škrabca, igralko Tino Vrbnjak, režiserko Jasmilo Zbanić, publicista in performerja Tomaža Miheliča, psihoterapevtko Tino Bončina, zgodovinarja Robina Voseja, pisateljico in jezikoslovko Katarino Gomboc Čeh, poznavalca glasbene scene Marka Godnjavca (Jizah) in frontmana zasedbe MRFY Gregorja Strasbergarja - Strasa.

