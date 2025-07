»Nevtralnost ne deluje v sodobnem svetu, kot je delovala v času hladne vojne in obeh svetovnih vojn«

IZJAVA DNEVA

"Z izglasovanjem posvetovalnega referenduma o obrambnih izdatkih in napovedjo referenduma o izstopu iz Nata je slovenska politika sesula v prah praktično vse, kar je in kar smo gradili v zunanji in obrambni politiki zadnjih 34 let. Eno ključnih vodil naše zunanje politike, poleg zavezanosti mednarodnemu pravu, OZN in miroljubnemu reševanju sporov, je bilo nenapisano pravilo, da kot država nismo evropski ali/in svetovni problem. To pravilo se je vzpostavilo na naši poti z nemirnega prostora bivše Jugoslavije in temu so sledile praktično vse slovenske vlade. Naš cilj je bil biti politično stabilna, gospodarsko uspešna in socialna država, ki je del EU in Nata ter tako gradnik stabilnosti v regiji, Evropi in svetu. Z eno besedo, želeli smo biti zgodba o uspehu v srcu Evrope."

"Z zadnjimi dejanji pa smo žal sporočili, da v času, ko se svet preoblikuje, tudi z vojnami in nasiljem ter surovo močjo, mimo mednarodnega prava in temeljev omike; v času, ko se nevtralne države, nekatere tudi po večstoletni nevtralnosti, odločajo za članstvo v Natu, ker nevtralnost ne deluje v sodobnem svetu, kot je delovala v času hladne vojne in obeh svetovnih vojn - da naša politika zaradi dnevnopolitičnih preigravanj preprosto ne ve, kaj bi z nacionalno varnostjo, ki - želeli to priznati ali ne - v celoti temelji na članstvu v Natu."

(Obramboslovec Klamen Grošelj o tem, da naša politika zaradi dnevnopolitičnih preigravanj preprosto ne ve, kaj bi z nacionalno varnostjo; v kolumni za Večer)