Dovolj Pričevalcev

Že enajsto leto – da, prav ste prebrali – na TV Slovenija gledamo najbolj amatersko oddajo na javni televiziji v Evropi. Namreč Pričevalce. Jože Možina se odpelje k nekomu domov, potem mu postavlja vprašanja, kakor mu padejo na pamet, o človeku ve malo ali še manj, malo napaberkuje, malo podpihuje, malo podtika, in že imamo pred sabo oddajo dolžine enega in pol celovečerca, ki bi jo tudi na mali TV Idea gladko zavrnili kot popolnoma neprofesionalno narejeno. Pač to, kar dela Možina, ni televizija, ampak dokumentarni zapis za arhiv. To ni oddaja, ampak gradivo. Zadnja njegova »oddaja« je bila dolga 165 minut – kar je več kot katerakoli oddaja na katerikoli televiziji.

Jože Možina v oddaji Pričevalci zlorablja ljudi, ki so bili ob začetku vojne stari šest let.

© Borut Krajnc

Ok, stvar je ideološko skorpucalo, profesionalni ništrc, posilstvo intervjuvancev, zgodovine in nas gledalcev – ampak še vedno je na javni televiziji. Zakaj? In zakaj tudi zdaj, ko ni na oblasti Janša, ki mu ideološko prikimava Možina? No, bomo povedali mi, zakaj. Vodstvo RTV Slovenija – vsakokratno – je nekaj takega kot športne zveze in olimpijski komiteji, ko gre za spolno in drugo nasilje nad mladimi športniki. Saj vejo, da ga nekateri trenerji lomijo in morda še kaj več, morda vejo praktično vse, samo – dokler je mir in so rezultati, so tudi oni tiho. Direktorji in uprava RTV Slovenija vejo, da je Možina popoln profesionalni flop, a dokler jim da zato Možina mir … Ampak vse skupaj ni res tako neškodljivo. Ta oddaja je na sporedu že 11 let. Ja, norih 11! Ta oddaja že ima posledice, naredila je že ogromno škode. Če laž ponavljaš in ponavljaš … Še huje: Jože Možina nam zdaj pred kamero vozi intervjuvance, ki so bili vsi ob koncu druge svetovne vojne mlajši od 10 let. In zdaj Možina te ljudi še bolj »posiljuje« – s spomini, kot jih želi vtisniti njim, javnosti in zgodovini on. Vsiljuje jim nekaj, česar se sami ne spomnijo.

Zadeva je bila nekaj časa patetična, zdaj pa je ogabna. Zadnja gostja je bila gospa Vera Muha, prijazna in prijetna gospa, letnik rojstva 1936. Ob koncu (!) vojne je imela devet let, a Možina jo v oddaji sili, naj pove kaj slabega o partizanih, naj pove kaj slabega o komunistih. Hoče ideološko oceno časa, ko je imela gospa Muha šest let. To je tako nespodobno – preprosto je zunaj vseh okvirjev spodobnosti. Možina je vedno zlorabljal svoje goste, a so bili v preteklih 11 letih gostje vsaj kot opazovalci dogajanja zraven. Zdaj pa nam dogodke tistega časa razlagajo takratni otroci.

Saj razumemo, da hočejo imeti direktorji in uredniki TV Slovenija mir. Ampak Pričevalci so fake news. Lažne novice. Predvsem pa gre za zlorabo ljudi. Za posiljevanje.