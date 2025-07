Kaj je najbolj paradigmatičen primer moralne kapitulacije EU?

IZJAVA DNEVA

"V zadnjih desetih letih je prišlo do krize in poraza centra, stare konservativne stranke in liberalne demokracije, establišmenti so v krizi, tako tudi njihovi ključni slogani: vsi drugačni, vsi enakopravni; doma v Evropi, varni v Natu. Najbolj paradigmatičen primer moralne kapitulacije EU je Palestina. Nekdo pred našimi očmi izvaja genocid in evropske institucije ne naredijo nič. Amerika jih podpira, Netanjahu se sprehaja po Evropi, čeprav je za njim razpisana tiralica. Seveda se vprašamo, zakaj imamo mednarodno sodišče. Ali se nismo vedno sklicevali na človekove pravice, na spoštovanje zakona? Zakaj v Srebrenici tako, v Palestini drugače? Govorili ste nam, da smo mi z vzhoda manj demokratični, manj razviti. Zdaj, ko so merila dvojna, nihče več ne more verjeti v te institucije."

(Filozof in kulturni teoretik Gal Kirn o tem, pda se red našimi očmi izvaja genocid, evropske institucije pa ne naredijo nič; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)