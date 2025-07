»Za bolj ali manj vse stereotipe v družbi je kriva religija«

Kaj je razkril novinar, pisec in pevec Tomaž Mihelič v posebni poletni številki Mladine INTERVJU 2025

Tomaž Mihelič je v pogovoru za posebno številko Mladine poudaril, da če se Miša Molk ali Nika Kovač odloči kandidirati za predsednico, ima moj glas zagotovljen. To sta zame primera močnih žensk. Na takšnih ženskah svet stoji", je še komentiral novinar, pisec in pevec.

© Luka Dakskobler

V aktualni posebni poletni številki Mladine INTERVJU lahko preberete tudi pogovor s Tomažem Miheličem, ki deluje kot novinar, pisec, modni agent in pevec, sicer član Mačjega kalifata Svetlane Makarovič, lani pa je izšla tudi njegova knjiga 33 – To ni še ena knjiga o Caminu, ki jo je napisal po vrnitvi z romarske Jakobove poti v Španiji. V njej opisuje stiske in tegobe ljudi, ki jih je srečal na poti; za te pravi, da so lahko težko breme, zato je lažje, če jih nosimo skupaj. V intervjuju, ki ga je pripravil novinar Luka Volk, je med drugi dejal, da se zaveda svoje večplastnosti in tako tudi dojema svet, na tak način živi, čustvuje, gradi odnose.

© Denis Sarkić

Poudaril je tudi, da gre avtentičnost nekaterim zelo v nos, ker človek z njo izraža, da mu ni treba pripadati nobenemu sistemu.

Tomaž Mihelič,

novinar, pisec in pevec

V pogovoru z novinarjem Mladine je razkril, da ravno cerkev kot institucija, podjetje, ena od političnih opcij, pa se te pristnosti boji, ker s tem izgublja pripadnike. Za bolj ali manj vse stereotipe v družbi je kriva religija. Ne vera – religija!

Od kulturnikov do politikov: 15 novih intervjujev

Letos boste v ediciji MLADINA INTERVJU 2025 našli še 14 drugih zanimivih sogovornic in sogovorcev, ki so pomembno zaznamovali področja politike, kulture in gospodarstva.

Med slednjimi tudi evropsko komisarko za širitev Marto Kos, umetnika Vinka Möderndorferja, pesnico Anjo Zag Golob, novinarja Boštjana Videmška, aktivistko Nado Pretnar, podjetnika Janeza Škrabca, igralko Tino Vrbnjak, filozofa Srećka Horvata, filmsko režiserko Jasmilo Žbanić, psihoterapevtko Tino Bončina, zgodovinarja Robina Voseja, pisateljico in jezikoslovko Katarino Gomboc Čeh, poznavalca glasbene scene Marka Godnjavca (Jizah) in frontmana zasedbe MRFY Gregorja Strasbergarja - Strasa.

