»Včasih je bilo sramotno imeti duševne težave. O tem se ni govorilo.«

Kaj je razkrila psihoterapevtka Tina Bončina v posebni poletni številki Mladine INTERVJU 2025

Tina Bončina je v pogovoru za posebno številko Mladine poudarila, da je težava v tem, da ne moreš delati več, kot zmoreš – če to počneš, delaš na pósodo. "In posojilo moraš prej ali slej poplačati, navadno z visokimi obrestmi v obliki izgorelosti, izčrpanosti in bolezni", je še komentirala psihoterapevtka.

© Luka Dakskobler

V aktualni posebni poletni številki Mladine INTERVJU lahko preberete tudi pogovor s Tino Bončina, doktorico medicine, psihoterapevtko in predavateljico. Po študiju medicine je karierno pot začela na Psihiatrični kliniki v Ljubljani, nato se je posvetila psihoterapiji, ki jo izvaja že dvajset let, od leta 2010 vodi samostojno klinično prakso. Študijsko in terapevtsko se je usmerila v t. i. transakcijsko analizo, je pa tudi prva slovenska praktikantka logosinteze, inovativne metode za razreševanje notranjih blokad, pri čemer je znanje pridobivala neposredno pri njenem utemeljitelju, dr. Willemu Lammersu. V intervjuju, ki ga je pripravil novinar Gregor Kocijančič, je med drugim dejala, da je bilo včasih sramotno imeti duševne težave. O tem se ni govorilo.

Poudarila je tudi, da je bilo to do določene mere razumljivo pri hujših motnjah, kot sta shizofrenija in bipolarna motnja – te bolezni so res težje obvladljive in močno vplivajo na odnose in kakovost življenja na splošno. Ampak če si danes depresiven, vemo, da je to stanje mogoče zdraviti. Prav je, da se o tem govori.

"Danes ljudje končno spregovorijo o tesnobi, depresiji, o tem, da jemljejo zdravila, da hodijo na psihoterapijo. To je v mojih očeh napredek."



Tina Bončina,

psihoterapevtka

V pogovoru z novinarjem Mladine je razkrila, da je bil včasih človek s takimi občutji popolnoma sam. Danes ljudje končno spregovorijo o tesnobi, depresiji, o tem, da jemljejo zdravila, da hodijo na psihoterapijo. To je v mojih očeh napredek.

