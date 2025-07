»Šele s pojavitvijo univerz se je pojavil monopol nad resnico«

Kaj je razkril zgodovinar Robin Vose v posebni poletni številki Mladine INTERVJU 2025

Robin Vose je v pogovoru za posebno številko Mladine poudaril, da oblast sovraži to, da se norčujejo iz nje. "Ampak ko izgublja moč, jo ljudje začno ironizirati", je še komentiral zgodovinar.

© Željko Stevanić

V aktualni posebni poletni številki Mladine INTERVJU lahko preberete tudi pogovor z Robinom Vosejem, predavateljem na Univerzi sv. Tomaža v Frederictonu. Sredi 16. stoletja je ob konfrontaciji s protestantizmom papež Pavel IV. objavil seznam prepovedanih knjig, ki ga je Vatikan pod imenom indeks obnavljal do sredine 20. stoletja. Katere vsebine in avtorji so se znašli na njem, kdo so bili inkvizitorji, ki so bili med najpozornejšimi bralci svetovne literature, kako so uradne prepovedi prinesle slavo pisateljem, zakaj je bilo neko delo na seznamu v eni in prosto dostopno v drugi deželi? V intervjuju, ki ga je pripravil novinar Bernard Nežmah, je med drugim dejal, da kadar je oblast hotela onemogočiti idejo ali tekst, ji je to uspelo.

Poudaril je tudi, da so takrat imeli seveda opraviti z enim samim izvodom. Umaknili so spomenik ali napis na njem ali pa so zažgali knjižni rokopis. To je bilo simbolno dejanje, saj en spomenik ali ena knjiga ne spremeni družbe. Šlo je za akt moči, ko oblast pokaže, da lahko prepreči širjenje idej.

"Dokler se niso pojavile univerze, je bilo zelo malo pismenih ljudi, ti pa so imeli različne drže do branja in pisanja. Šele s pojavitvijo univerz se je pojavil monopol nad resnico."



Robin Vose,

zgodovinar

V pogovoru z novinarjem Mladine je razkril, da dokler se niso pojavile univerze, je bilo zelo malo pismenih ljudi, ti pa so imeli različne drže do branja in pisanja. Šele s pojavitvijo univerz se je pojavil monopol nad resnico.

