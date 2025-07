»Antisemitizem v Evropo ni uvožen, ampak je avtohton«

IZJAVA DNEVA

"Antisemitizem v Evropi ima dolgo zgodovino. Nikoli ni izginil in danes ga je vedno več. Deloma res zato, ker nekatere, v upravičenem ogorčenju nad izraelskim divjanjem, zanese predaleč, a vendarle bi bilo zelo narobe, če bi porast antisemitizma povezovali in pojasnjevali zgolj z nepremišljenimi in posplošenimi reakcijami na krvavo prelivanje krvi na Bližnjem vzhodu. Antisemitizem v Evropo ni uvožen, ampak je avtohton. In med tistimi, ki koketirajo s tem ehte tradicionalnim evropskim antisemitizmom, je mnogo takšnih, ki ob krvavem divjanju v Gazi nekritično in navdušeno navijajo za izraelsko stran. In vsakogar, ki si drzne obsoditi eklatantno ​kršenje mednarodnega prava in zločine proti človečnosti, zmerjajo z antisemitom. To ni le kognitivna disonanca, to je moralni zlom."

(Pravnik in kolumnista Matjaž Gruden o tem, da ima antisemitizem v Evropi dolgo zgodovino.; v kolumni za Večer)