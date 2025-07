Doping olimpijada

Bo šport dobil neregulirano verzijo? Bomo odslej gledali tekmovanja športnikov, ki bodo mirno uporabljali poživila? Nam bo tak šport bolj všeč? Za zgražanje je prepozno, odločitev je bila že sprejeta in te igre že prihajajo – zgodile se bodo maja 2026 v Las Vegasu. Strokovnjaka za nedovoljena poživila v športu in raziskovalca na univerzi v britanskem Birminghamu, Ian Boardley in Martin Chandler, svarita pred resnimi tveganji za zdravje. Snovi, ki izboljšujejo športne dosežke, lahko povzročijo tudi nepopravljivo škodo, poudarjata, in nadzor zdravnikov na tekmovanjih tega ne more preprečiti. Nimamo namreč podatkov o posledicah dolgotrajnega jemanja poživil.

Maja 2026 bodo v Las Vegasu prvič potekale tako imenovane Izboljšane igre, na katerih bodo športnice in športniki pod vplivom poživil dvigovali uteži, tekli na kratke proge in plavali. So te tri panoge izbrane naključno? >

Chandler: Gotovo ne. V vseh treh je odločilna eksplozivnost in ravno v takšnem primeru poživila najbolj vplivajo na dosežke. Te pa je mogoče dobro tržiti.

Celoten članek je na voljo le naročnikom. Če želite zakupiti članek, je cena 4,5 EUR. S tem nakupom si zagotovite tudi enotedenski dostop do vseh ostalih zaklenjenih vsebin. Kako do tedenskega zakupa?

Grški plavalec Kristian Gkolomeev naj bi s pomočjo poživil presegel trenutni svetovni rekord v plavanju na 50 m. Njegov dosežek uradno ni priznan.

© Enhanced Ltd.

Bo šport dobil neregulirano verzijo? Bomo odslej gledali tekmovanja športnikov, ki bodo mirno uporabljali poživila? Nam bo tak šport bolj všeč? Za zgražanje je prepozno, odločitev je bila že sprejeta in te igre že prihajajo – zgodile se bodo maja 2026 v Las Vegasu. Strokovnjaka za nedovoljena poživila v športu in raziskovalca na univerzi v britanskem Birminghamu, Ian Boardley in Martin Chandler, svarita pred resnimi tveganji za zdravje. Snovi, ki izboljšujejo športne dosežke, lahko povzročijo tudi nepopravljivo škodo, poudarjata, in nadzor zdravnikov na tekmovanjih tega ne more preprečiti. Nimamo namreč podatkov o posledicah dolgotrajnega jemanja poživil.

Maja 2026 bodo v Las Vegasu prvič potekale tako imenovane Izboljšane igre, na katerih bodo športnice in športniki pod vplivom poživil dvigovali uteži, tekli na kratke proge in plavali. So te tri panoge izbrane naključno? >

Chandler: Gotovo ne. V vseh treh je odločilna eksplozivnost in ravno v takšnem primeru poživila najbolj vplivajo na dosežke. Te pa je mogoče dobro tržiti.

Organizatorji bodo dovolili udeležbo tako tekmovalcem, ki jemljejo poživila, kot tistim, ki jih odklanjajo. Kakšna je njihova računica?

Chandler: Če načrtno izbirajo športnike, na katere opazno vplivajo poživila, bi lahko dokazali, da ponujeni izdelki delujejo. Ravno to je njihov poslovni model.

Boardley: Organizatorji so na svojih spletnih straneh že začeli prodajati sheme jemanja pripravkov za povečanje telesne pripravljenosti in daljše življenje – za 400 dolarjev na mesec, vključno z analizo bioloških označevalcev, pa še sploh ni bilo nobene tekme. Ne preseneča me, da za tem projektom stojijo veliki vlagatelji, kot sta Donald Trump Jr. in Peter Thiel.

Torej gre predvsem za posel?

Chandler: Očitno. Prodajajo predstavo o vrelcu mladosti, šport ni na prvem mestu. Ko bo trženjski namen dosežen, Izboljšane igre najbrž ne bodo več organizirane.

Kaj je največja nevarnost na prireditvi?

Chandler: Ne skrbi me toliko, kar že vemo o poživilih, temveč tisto, česar ne vemo. Resda je jasna povezava med anabolnimi steroidi – umetno izdelanimi snovmi za povečevanje mišične mase – in stranskimi učinki, kot so težave s srcem in hormonska nihanja. Vendar veliko temelji na opazovanjih, ne na sistematičnih dolgotrajnih raziskavah.

Boardley: Še posebej kritično bo, če bodo prekoračili terapevtske odmerke in kombinirali preparate brez poznavanja medsebojnih vplivov. To je medicinsko še precej neraziskan teren in nimamo zanesljive krivulje stranskih učinkov.

Bi prireditelji lahko trdili, da dokler ni nespornih dokazov, se teoretično lahko vse dobro konča?

Chandler: Takšni upi so naivni. Raziskave že zdaj kažejo precejšnjo škodo: motnje srčnega ritma, izgubo libida, neplodnost, depresijo, težave s spominom. Nekateri ljudje jemljejo veliko preparatov in imajo malo težav, drugi pa si že z majhnimi odmerki nakopljejo resne posledice.

Boardley: Ne vemo, koga bo zadelo in kdaj. Dve osebi lahko jemljeta isti pripravek, prva bo zdrava, druga pa bo še leta trpela zaradi poškodovanih organov. To je medicinska loterija.

Raziskave dokazujejo, da takšne snovi lahko povzročijo strukturne spremembe možganov, kakršne so značilne za Alzheimerjevo bolezen. Umske zmožnosti popuščajo.

V novejši publikaciji svarite pred posledicami za srce in možgane ter hormonskim neravnovesjem. Kje tiči največje tveganje?

Chandler: Na vseh treh področjih. Podcenjena pa je zlasti škoda za kognitivno raven, torej spomin, hitrost razmišljanja, reševanje problemov. Raziskave kažejo znake neugodnih posledic na kratkotrajni spomin, vendar so te študije šele na začetku. Ne vemo, katere snovi so še posebej škodljive in kateri ljudje izrazito občutljivi.

Boardley: Na forumih je mogoče pogosto prebrati: »Če jemljem steroide, postanem neumnejši.« Raziskave dokazujejo, da takšne snovi lahko povzročijo strukturne spremembe možganov, značilne za Alzheimerjevo bolezen. Umske zmožnosti popuščajo.

Avstralski plavalec James Magnussen je povedal, da v okviru priprav na Izboljšane igre jemlje testosteron, peptid BPC-157 in ipamorelin, ki spodbuja izločanje rastnega hormona. Menda naj bi se spet počutil kot pri osemnajstih letih.

Chandler: Povedal pa je tudi, da njegov živčni sistem komajda dohaja telo, kar je značilno za poživila. Mišice se regenerirajo hitreje, živčevje pa ne. Možne posledice so kronična izčrpanost, motnje spanca, težave s koncentracijo. Na koncu telesna zmogljivost lahko celo upade.

Boardley: Za BPC-157 nimamo zanesljivih podatkov za ljudi, kar pomeni, da ni študije na ljudeh z otipljivimi izsledki, temveč le posamezna opažanja. Ipamorelin so testirali za zdravljenje pooperativne zaprtosti, vendar ni dobil dovoljenja za uporabo, ker je premalo učinkovit. Danes ga tržijo kot nenamensko sredstvo za zniževanje telesne teže. Nima dovoljenja ne ameriških ne britanskih pristojnih oblasti.

Športniki, ki bodo nastopili na Izboljšanih igrah, pravijo, da so pod zdravniškim nadzorom.

Chandler: To morda koga tolaži, vendar je le zamegljevanje. Številni preparati, ki jih jemljejo, nimajo dovoljenja za uporabo, manjkajo študije o dolgoročnih posledicah, predvsem za odmerke, ki pripomorejo k večji telesni zmogljivosti. Premalo vemo o povezavi med preparati, odmerki, trajanjem jemanja in odzivom posameznika. To ni pravi zdravniški nadzor, to je učenje s poskusi in napakami.

Boardley: Prireditev v Las Vegasu ni klinična študija z etičnim soglasjem in nadaljnjim spremljanjem.

Organizatorji iger in donatorji so napovedali, da bodo športnike opazovali še pet let po jemanju preparatov za povečevanje telesnih zmogljivosti – in morda pozneje našli etično utemeljitev.

Chandler: In če bodo zaznali škodljive posledice za zdravje? Bo to koga zanimalo? Imam veliko pomislekov.

Proizvajalci trdijo, da snovi niso nevarne, nevarna je zloraba.

Chandler: A kaj je zloraba? Če nekdo jemlje testosteron za povečanje moči mišic, to ustreza namenu preparata. To v medicinskem smislu ni zloraba, temveč nenamenska uporaba, ki pa je po definiciji tvegana.

Boardley: Zdravila imajo stranske učinke. V medicini jih vzamemo v zakup, če so koristi večje od tveganja, na primer pri bolniku z rakom, ki mu popuščajo mišice. Pri zdravih ljudeh tega ne tehtamo, saj jih jemljejo za povečanje telesne zmogljivosti, kar je medicinsko vprašljivo.

Izboljšane igre oglašujejo kot bolj iskrene, ker so poživila dovoljena. Menita, da je to napredek?

Boardley: Iskrenost ni nadomestilo za odgovornost. Tudi nekdanji profesionalni kolesar Jan Ullrich je govoril, da ne bi goljufal, če nihče drug ne bi. Dovoljena poživila ne bodo imela blagodejnega vpliva na toksično kulturo, temveč jo bodo celo utrjevala. Kolesarstvo je pokazalo, kam to vodi: v sistem, v katerem se vsi čutijo prisiljene sodelovati.

Nekateri udeleženci iger trdijo, da omogočajo vsem enake možnosti, saj bodo izginile razlike med tistimi, ki v tradicionalnem vrhunskem športu jemljejo poživila, in drugimi, ki jih ne.

Chandler: To resda je argument, ki pa mene osebno ne prepriča. Marsikdo se ugodno odzove na preparate za povečanje zmogljivosti, marsikdo pa tudi ne. Ne, s tem ne zagotavljamo enakih možnosti.

Drugi športniki pravijo, da bodo na Izboljšanih igrah jemali le snovi, ki jih športne zveze ne uvrščajo med nedovoljena poživila. Je to sprejemljiva pot?

Chandler: Ne poznam poživila, ki bi bilo dejansko učinkovito in hkrati dovoljeno. Če se ti športniki omejijo na prehranske dodatke, bodo svojo konkurenčnost povečevali tako kot na klasičnih tekmovanjih. Zastavlja se torej vprašanje, zakaj potemtakem sploh potrebujemo Izboljšane igre.

Ker olimpioniki skoraj nimajo koristi od milijardnih poslov Mednarodnega olimpijskega komiteja.

Chandler: Drži in to lahko razumemo, nisem pa prepričan, da so prava rešitev Izboljšane igre.

Športniki bodo za svetovne rekorde prejeli milijonske nagrade. Grški plavalec Kristian Gkolomeev je nedavno za testiranje pred prireditvijo prejel milijon dolarjev za novi, neuradni svetovni rekord na 50 metrov prosto.

Broadley: Da, s pomočjo poživil in po več poskusih. Na pravi tekmi njegov rekord ne bi štel. To ni napredek, temveč umetni dosežek v laboratorijskih pogojih.

Organizatorji Izboljšanih iger na podlagi študij trdijo, da so podatki o jemanju poživil v športu neugodni in da je 44 odstotkov športnikov priznalo jemanje prepovedanih snovi.

Chandler: Ta podatek izvira iz študije z vprašljivo metodiko. Poznejše raziskave istih avtorjev so prišle do precej nižjega deleža. Organizatorji načrtno izbirajo podatke, ki podpirajo njihovo razmišljanje.

Nekateri ljudje jemljejo veliko preparatov in imajo malo težav, drugi pa si že z majhnimi odmerki nakopljejo resne posledice.

Menite tudi, da marsikaj o teh igrah pove tudi to, da se zanje zanima zelo malo žensk.

D a, ke r so str anski učinki anabol -nih steroidov pri ženskah pogosto hujši. To dokazuje dopinški sistem nekdanje Vzhodne Nemčije: globok glas, večja poraščenost, neplodnost. Škoda je včasih nepopravljiva.

Svetovna plavalna zveza World Aquatics hoče izključiti vse športnike, ki bodo sodelovali na Izboljšanih igrah. Je to umestna odločitev?

Chandler: Nisem pristaš prepovedi, v tem primeru pa bi se mi izključitev zdela upravičena – če ne bo dokončna in ji bo lahko sledil preklic na podlagi testov. Dva cikla steroidov s časovno omejenim jemanjem, ki mu sledi prekinitev, ne pripomoreta k trajni konkurenčni prednosti.

Kaj svetujete športnikom, ki bi radi sodelovali?

Chandler: Verjamem v samoodločanje. Kdor se bo odločil za sodelovanje, naj to stori na podlagi zavedanja o tveganju in pod nadzorom športnih zdravnikov, endokrinologov, kardiologov.

Boardley: Ne verjamem, da je mogoče varno dopingiranje. Kdor se kljub temu odloči zanj, naj se zaveda, kaj je na kocki tako glede zdravja kot športne kariere.

© 2025 Der Spiegel