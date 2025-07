»Avtoricam, ki pišejo v prvi osebi, se pogosto dogaja, da jih zamenjujejo z glavnim likom romana«

Kaj je razkrila pisateljica Katarina Gomboc Čeh v posebni poletni številki Mladine INTERVJU 2025

Katarina Gomboc Čeh je v pogovoru za posebno številko Mladine poudarila, da se tisti, ki delajo s knjigami, tolažijo, da ni pomembno, kaj ljudje berejo, važno je, da berejo. "Toda v resnici to ne drži – pomembno je, da beremo kakovostne knjige, pri čemer ne mislim samo vsebine, ampak tudi, da so te kakovostno prevedene, urejene, zlektorirane", je še komentirala pisateljica.

© Luka Dakskobler

V aktualni posebni poletni številki Mladine INTERVJU lahko preberete tudi pogovor s Katarino Gomboc Čeh, avtorico romana Nhče nikogar ne spozna, ki je izšel lani pri Cankarjevi založbi. Roman je več kot navadna študentska zgodba o prijateljstvih, ki se spletajo in razdirajo, več kot zgodba o odraščanju in življenju mladih odraslih, je tudi zgodba o razklanosti slovenske družbe in preseganju te razklanosti. V intervjuju, ki ga je pripravil novinar Jure Trampuš, je med drugim dejala, da se avtoricam, ki pišejo v prvi osebi, pogosto dogaja, da jih zamenjujejo z glavnim likom romana, misleč, da pripovedujejo svojo zgodbo, govorijo o svoji izkušnji

Poudarila je tudi, da v idealnem svetu biti kul pomeni, da si takšen, kot si, pristen, zvest samemu sebi, da znaš postavljati meje, da se odločaš po lastni vesti, ne pa po merilih družbe. V realnem svetu, zlasti pri dvajsetih, pa te družba hitro doživlja kot nekoga, ki ni kul; tako je, če si malce drugačen, če si outsider, če ne poslušaš prave glasbe, ne bereš pravih knjig, ne poslušaš pravih podkastov, se ne družiš s pravimi ljudmi in ne hodiš na prave žure, če nisi potetoviran in ne kadiš ...

Katarina Gomboc Čeh,

pisateljica

V pogovoru z novinarjem Mladine je razkrila, da se to dogaja tudi na literarni sceni, kjer bi vsak rad bil nekaj posebnega, a so si na koncu mnogi zelo podobni med sabo.

Od kulturnikov do politikov: 15 novih intervjujev

Letos boste v ediciji MLADINA INTERVJU 2025 našli še 14 drugih zanimivih sogovornic in sogovorcev, ki so pomembno zaznamovali področja politike, kulture in gospodarstva.

Med slednjimi tudi evropsko komisarko za širitev Marto Kos, umetnika Vinka Möderndorferja, pesnico Anjo Zag Golob, novinarja Boštjana Videmška, aktivistko Nado Pretnar, podjetnika Janeza Škrabca, igralko Tino Vrbnjak, filozofa Srećka Horvata, filmsko režiserko Jasmilo Žbanić, novinarja, pisca in pevca Tomaža Miheliča, psihoterapevtko Tino Bončina, zgodovinarja Robina Voseja, poznavalca glasbene scene Marka Godnjavca (Jizah) in frontmana zasedbe MRFY Gregorja Strasbergarja - Strasa.

