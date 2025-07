»Rap je kot politika«

Kaj je razkril založnik Marko Godnjavec (Jizah) v posebni poletni številki Mladine INTERVJU 2025

Marko Godnjavec je v pogovoru za posebno številko Mladine poudaril, da, nimamo več mladih navdušencev nad rapom, ker smo jim odvzeli klubsko vzgojo. "Če nisi polnoleten, ne smeš v klub. Pravzaprav pa jih klubi tudi ne zanimajo več, ker so računalniška generacija", je še komentiral založnik.

© Luka Dakskoble

V aktualni posebni poletni številki Mladine INTERVJU lahko preberete tudi pogovor z Markom Godnjavcem, znanim tudi kot Jizah DaFunk, ki je v glasbeni posel poklicno vpet že več kot četrt stoletja. Njegova vloga na domači glasbeni sceni se sicer razteza daleč onkraj hiphop kulture: zaposlen je pri založbi Nika, slovenskem zastopniku založbe velikanke Warner Records, leta 2010 pa je ustanovil tudi neodvisno butično založbo Beton. Zadnje čase deluje še kot ljubiteljski kritik restavracij s hitro oziroma ulično prehrano. V intervjuju, ki ga je pripravil novinar Gregor Kocijančič, je med drugim dejal, da je rap kot politika. In podobno kot pri politiki je tudi eden od ključnih problemov, s katerimi se sooča naša rap scena – pomanjkanje novih ljudi.

Poudaril je tudi, da manjkajo entuziasti, ki bi se zares spoznali in ki bi imeli voljo soustvarjati sceno. Edina velika raperska prireditev pri nas je "hiphop reunion", kjer se vsako leto zberejo skoraj vsi slovenski raperji.

"Mnrka situacija na domači rap sceni je pravzaprav simptom širšega družbenega fenomena – izginotja subkultur. Globalizacija je ubila žanre, ubila je subkulture, vse se je sploščilo."



V pogovoru z novinarjem Mladine je razkril, da je nrka situacija na domači rap sceni pravzaprav simptom širšega družbenega fenomena – izginotja subkultur. Globalizacija je ubila žanre, ubila je subkulture, vse se je sploščilo.

