Štras (MRFY) / »Ko poješ v slovenščini, se vse ustavlja in vleče«

Kaj je razkril glasbenik Gregor Strasbergar - Štras v posebni poletni številki Mladine INTERVJU 2025

MRFY na odru Škisove tržnice, 9. maj 2025, Ljubljana

© Borut Krajnc

V aktualni posebni poletni številki Mladine INTERVJU lahko preberete tudi pogovor z Gregorjem Strasbergarjem, pevcem, kitaristom in tekstopiscem zasedbe MRFY, ki je z drugo, predlani izdano ploščo Use iz mlade novomeške zanimivosti prerasla v enega najboj priljubljenih slovenskih bendov. Njegovi člani pa niso le ljubljenci občinstva, samosvoji spletni vplivneži in ikone »podgurskega šika«, kot so nekateri poimenovali eklektično celostno vizualno podobo zasedbe MRFY – prepričali so tudi marsikaterega pregovorno strogega glasbenega kritika, sploh z letos izdano tretjo ploščo Helo. V intervjuju, ki ga je pripravila novinarka Vanja Pirc, je med drugim dejal, da je ustvarjanje rokenrola v slovenskem jeziku je težje kot v kakšnem drugem.

Poudaril je tudi, da če za vzporednico vzamemo angleščino, je ta jezik, že ko ga govoriš, veliko bolj ritmičen: "S tem je idealen za rokenrol. Pri nas pa je govorjeni jezik trši. Poudarki so na samoglasnikih, s katerimi težko ritmiziraš. Ko poješ v slovenščini, se vse ustavlja in vleče. Učinkuje lahko zelo slabo."

"Zdaj, ko samega sebe bolje poznam, znam narediti take komade v slovenskem jeziku, da se lahko v njih že v samem začetku dobro vokalno pozicioniram."



Gregor Strasbergar - Štras,

glasbenik

V pogovoru z novinarko Mladine je frontman, bolje znan kot Stras, razkril, da zdaj, ko samega sebe bolje pozna, zna narediti take komade v slovenskem jeziku, da se lahko v njih že v samem začetku dobro vokalno pozicionira.

Pozdrav tik pred nastopom na Škisovi tržnici: MRFY so (od leve proti desni) kitarist in klaviaturist Tomaž Zupančič, pevec, kitarist in tekstopisec Gregor Strasbergar - Štras, basist Dejan Slak - Sleyk ter bobnar Rok Klobučar.

© Borut Krajnc

Od kulturnikov do politikov: 15 novih intervjujev

Letos boste v ediciji MLADINA INTERVJU 2025 našli še 14 drugih zanimivih sogovornic in sogovorcev, ki so pomembno zaznamovali področja politike, kulture in gospodarstva.

Med slednjimi tudi evropsko komisarko za širitev Marto Kos, umetnika Vinka Möderndorferja, pesnico Anjo Zag Golob, novinarja Boštjana Videmška, aktivistko Nado Pretnar, podjetnika Janeza Škrabca, igralko Tino Vrbnjak, filozofa Srećka Horvata, filmsko režiserko Jasmilo Žbanić, novinarja, pisca in pevca Tomaža Miheliča, psihoterapevtko Tino Bončina, zgodovinarja Robina Voseja, pisateljico Katarino Gomboc Čeh in založnik Marka Godnjavca.

Posebna poletna številka Mladine INTERVJU 2025 je že na voljo pri prodajalcih časopisov, kupite pa jo lahko tudi v naši spletni trgovini, in sicer na tem spletnem naslovu