Slovenija poziva Izrael, naj nemudoma omogoči nemoteno dostavo humanitarne pomoči

Slovenija se je pred tem pridružila skupini 28 držav, ki so na pobudo Združenega kraljestva v skupni izjavi Izraek pozvale k takojšnjemu končanju vojne v Gazi

"Slovenija poziva Izrael, naj spoštuje svoje obveznosti po mednarodnem humanitarnem pravu in nemudoma omogoči nemoteno dostavo humanitarne pomoči," je danes na omrežju X sporočilo zunanje ministrstvo, potem ko je Izrael ta teden okrepil svoje operacije v osrednjem delu Gaze. Palestince poleg izraelskih napadov vse bolj ogroža tudi lakota.

"Širitev izraelske ofenzive v osrednjem delu Gaze je poslabšala humanitarne razmere. Agencijam Združenih narodov in mednarodnim nevladnim organizacijam je treba dovoliti delovanje brez omejitev," je še dodalo ministrstvo.

Slovenija se je pred tem v ponedeljek pridružila skupini 28 držav, ki so na pobudo Združenega kraljestva v skupni izjavi pozvale k takojšnjemu končanju vojne v Gazi, opozorile na trpljenje civilistov in Izrael pozvale k odpravi omejitev pri dostavi pomoči v enklavo.

Izrael medtem kljub številnim obsodbam in pozivom z nezmanjšano silovitostjo nadaljuje ofenzivo v Gazi, kjer ljudje vsakodnevno množično umirajo tako zaradi napadov kot blokad humanitarne pomoči, ki so povzročile hudo zdravstveno krizo in lakoto.

Izraelska vojska je v ponedeljek sprožila zračno in kopensko ofenzivo na mesto Deir al Balah v osrednjem delu Gaze, kjer med skoraj 22-mesečno vojno doslej še ni izvajala kopenskih operacij. Ob tem izvaja napade tudi drugod po Gazi, kjer je bilo v sredo po navedbah palestinskih virov skupno ubitih najmanj 77 ljudi, vključno s 25 civilisti, ki so čakali na humanitarno pomoč.

Od začetka izraelske ofenzive 7. oktobra 2023 je bilo v palestinski enklavi skupno ubitih več kot 59.200 ljudi, še več kot 143.000 je bilo ranjenih.