»Epsteinov seznam«

Trumpu, ki je najprej trdil, da »Epsteinovi dosjeji« ne obstajajo (malo prej pa, da obstajajo in da so avtentični) in ki zdaj trdi, da obstajajo, le da so fake news, ker so jih napisali demokrati, je njegova lastna konspirologija eksplodirala v obraz. (na fotografiji protestniki pred Belo hišo)

Jeffrey Epstein, falirani študent in nekdanji učitelj matematike na elitni zasebni šoli, ki je kar na lepem postal vsemogočen finančnik, je bil pedofil, serijski posiljevalec in organizator prostituiranja vitkih, športnih, svetlolasih, belih mladoletnic (vse tja do 14-letnic), za katere je bil prepričan, da jim itak ne bo nihče verjel (če bi slučajno začele razkrivati, kaj se jim dogaja), obenem pa je bil tudi tipični magnatski transhumanist, ki je hotel povzročiti čim večjo revščino in izstradati čim več revnih, da bi zmanjšal naseljenost planeta (kot da je lahko prenaseljenost večje zlo od transhumanističnega fašizma), in ki je nameraval svoj novomehiški ranč preleviti v »laboratorij«, v katerem bi svoje elitne gene evgenično – džingiskanovsko – razmnožil med množico »idealnih«, rasno »čistih« deklet in s tem izboljšal človeško raso. Po smrti naj bi njegov penis in njegovo glavo zamrznili.

Šestega julija 2019 so ga zaradi prostituiranja in posiljevanja mladoletnic prijeli, 10. avgusta pa je, kot je potrdila tudi obdukcija, v manhattanski jetniški celici (Metropolitan Correctional Center), kjer je čakal na začetek sojenja, naredil samomor. Elite, s katerimi je prijateljeval in se zabaval, so si oddahnile. Vse skrivnosti je odnesel s sabo – v grob! Ne bo mogel govoriti!

A zdaj se je vrnil. Na polno! Tako je, kot bi vstal od mrtvih. In številni njegovi nekdanji prijatelji so res tako šokirani, kot da bi videli mrtvega, ki se je vrnil. Ja, njihovi obrazi so tako čudno agonično skremženi, kot da bi videli hudiča. Številni – še najbolj nemara prav Trump, njegov nekdanji veliki prijatelj. Michael Wolff, Trumpov biograf, pravi, da sta bila dolga leta – kakih deset let – neločljiva. Vsi smo videli posnetke zabave v Trumpovem Mar-a-Lagu iz leta 1992: z Epsteinom stojita na robu plesišča, se smejita, poplesujeta, tleskata s prsti in ocenjujeta ženske. Še celo Trump potem naredi nekaj plesnih gibov. Češ: Prihajam! Deset let kasneje je oznanil: »Jeffa poznam 15 let. Krasen fant.« Strašen fant.

Desnica – desničarski influencerji, desničarski blogerji in komentatorji, desničarski konspirologi ipd. – so obsedeni z Epsteinom, tako da se mu zlepa ne bodo odpovedali.

In Jeffrey Epstein, Charles Manson naše dobe, ki je trdil, da je Trump njegov »najbližji prijatelj« (razlog več, da sta oba dejtala norveško bogatašinjo Celino Midelfart), ki naj bi se bil celo bahal, da je bil ta, ki je Trumpa seznanil z Melanio (Trump je leta 1992 v Mar-a-Lago na zasebno lepotno tekmovanje pripeljal 28 mladenk, katerih edina publika sta bila on in Epstein), in ki je samomor naredil prav v času Trumpovega prvega mandata, je zdaj vstal od mrtvih. Vsi se namreč sprašujejo, kje so skrivni »Epsteinovi dosjeji«. Kje je »Epsteinov seznam« – tisti famozni tajni seznam elitnih oseb, ki naj bi jih bil Epstein s svojim zasebnim letalom, alias »Lolita Expressom« (Trump se je s tem letalom peljal osemkrat, kot kažejo letalski dnevniki), vozil na svoj karibski otoček Little St. James, alias »Lolita Island«, kjer naj bi se bili prepuščali transgresivnim »aferam« z mladoletnicami? Kje je seznam teh uglednih liberalnih spolnih pošasti? Kje je seznam teh ultimativnih pedofilov? Vsi ga terjajo. Zlasti na desni. Desnica – desničarski influencerji, desničarski blogerji in komentatorji, desničarski konspirologi ipd. – je obsedena z Epsteinom, tako da se mu zlepa ne bo odpovedala. Zakaj? Iz preprostega razloga: velika teorija zarot, imenovana QAnon, zagotavlja, da so skorumpirane, dekadentne ameriške liberalne elite – na čelu s Hillary Clinton – pedofilske (in za nameček še satanistične), da torej sistematično ugrabljajo otroke in jih potem zlorabljajo. »Epsteinovi dosjeji« naj bi razkrili imena teh pokvarjenih liberalnih pedofilov, imena ameriških demonov, ameriških pošasti, ki jih ščiti in varuje globoka država – imena liberalcev, veljakov in simpatizerjev demokratske stranke, ki so se na Epsteinovem karibskem otoku »zabavali« z mladoletnicami.

»Tu nekaj smrdi!«

Pred volitvami so Trump in trumpovci evforično obljubljali in zagotavljali in prisegali, da bodo po izvolitvi razkrili »Epsteinove dosjeje«. To je obljubljala in zagotavljala in prisegala Pam Bondi, zdajšnja pravosodna ministrica. To je obljubljal in zagotavljal in prisegal Kash Patel, zdajšnji direktor FBI. In ja, to je obljubljal in zagotavljal in prisegal Trump, zdajšnji ameriški predsednik. Nadzor nad »Epsteinovimi dosjeji« imajo prav Bela hiša, pravosodno ministrstvo in FBI. Bela hiša, pravosodno ministrstvo in FBI jih imajo v rokah. Bela hiša, pravosodno ministrstvo in FBI odločajo, kdaj bodo prišli v javnost. Pam Bondi je februarja, kmalu po Trumpovi inavguraciji, celo oznanila, da ima »Epsteinove dosjeje« na mizi – in da so tik pred objavo. Zdaj zdaj bo vse jasno! Neizbežno! Še malo počakajte!

Toda objave teh magičnih »Epsteinovih dosjejev« kar ni in ni. Desnica nestrpno čaka.

»Epsteinovih dosjejev« ne razkrijejo in ne razkrijejo. Desnica je čedalje nestrpnejša.

O »Epsteinovih dosjejih« ni ne duha ne sluha. Kaj je zdaj to? Kje so? Zakaj jih skrivajo? Desnica izgublja potrpljenje – tu je nekaj narobe!

A kot se izkaže, o »Epsteinovih dosjejih« res ni ne duha ne sluha. In to dobesedno! Pam Bondi in Kash Patel razkrijeta, da z razkritjem ne bo nič – ker v »Epsteinovih dosjejih« ni ničesar (razen neobjavljive otroške pornografije, pričevanj o Epsteinovih spolnih zlorabah mladoletnic). Nobenih imen. Nobenega skrivnega seznama. »Epsteinov seznam« ni seznam. »Epsteinovi dosjeji« niso dosjeji, ampak so prazni. Ne obstajajo! Zato smo ta primer zaprli, so sporočili. »Epsteinovi dosjeji« so ad acta! Z njimi se – v imenu »boja proti zlorabi otrok« – javno ne bomo več ukvarjali! Tudi komentirali jih ne bomo več! In na vprašanja v zvezi z njimi prav tako ne bomo več odgovarjali! Ergo: seznama Epsteinovih klientov ni in nobenega dokaza ni, da bi kdaj koga izsiljeval. Case closed!

Aja – case closed? Nehajte – kje neki. Šele začelo se je. Zato je bil Trump ves zgrožen in besno zaprepaden, ko so ga novinarji vprašali, kdaj bodo razkrili »Epsteinove dosjeje«. »A še vedno govorite o Jeffreyju Epsteinu? O tem tipu se govori že leta. Ali ljudje še vedno govorijo o tem tipu, tem izprijencu? To je neverjetno. Bi radi izgubljali čas s tem?« Sploh pa se mu je zdelo nezaslišano, da o tem »izprijencu«, kot ga je imenoval (in s katerim je tako dolgo prijateljeval), govorijo v času, ko je »Teksas prizadela tragedija« (hude, morilske poplave) in ko obenem »dosegamo največje uspehe« (carine? invazija v Los Angeles? napad na Iran?). Spraševanje o Epsteinu je označil za »oskrumbo«.

Epstein je pač poznal vse – predsednike, ministre, senatorje, prince, magnate, direktorje, zvezdnike. Poznal je mogočne. Poznal je elito – in njene skrivnosti. Samomor takšnega človeka ni v očeh konspirologov nikoli samomor.

A težili niso le tisti mediji, ki jih Trump označuje za fake news, temveč tudi desničarji, trumpovci, magovci, qanonovci, konspirologi, ki niso kupili vpadljivo neprepričljive uradne zgodbe, da tam – v tistih dosjejih – ni ničesar (nobenih velikih liberalnih imen, nobenega katarzičnega seznama), ki so kričali, da »tu nekaj smrdi«, ki so čedalje bolj izgubljali živce in zaupanje v Trumpa ( ja, »Epsteinov seznam« je poskrbel za prve razpoke v gibanju MAGA), ki so bili čedalje bolj zrevoltirani (Steve Bannon, Trumpov nekdanji strateg, je podmladku gibanja MAGA rekel, da je »Trump postal globoka država«, ker »pomaga pedofilom«), in ki ne morejo razumeti, zakaj Trump noče izpolniti svoje ključne predvolilne obljube in razkriti dosjejev, ki naj bi demaskirali in pogubili in uničili in pokopali kriminalne liberalne elite, sovražnice MAGAsveta, zato je Trump, ki sicer – v imenu »prinašanja resnice Američanom« – zelo rad odpira dosjeje (o Johnu F. Kennedyju, Robertu Kennedyju, Martinu Luthru Kingu), na svojem omrežju – Truth Social – vsem skupaj pokroviteljsko, a povsem blefersko in totalno za lase privlečeno sporočil: »Kaj se dogaja z mojimi ’fanti’ in tudi ’puncami’? Vsi se lotevajo pravosodne ministrice Pam Bondi, ki opravlja FANTASTIČNO DELO! Ekipa smo! MAGA! To, kar se dogaja, mi ni všeč. Imamo PERFEKTNO administracijo, VES SVET GOVORI O NAS, a ’sebični ljudje’ nam skušajo škodovati zaradi tipa, ki noče umreti, Jeffreyja Epsteina. Že leta se vedno znova govori o Epsteinu. Zakaj dajejo takšno publiciteto dosjejem, ki so jih napisali Obama, Pokvarjena Hillary, Comey, Brennan ter zgube in kriminalci iz Bidnove administracije, ki so svet prevarali z vpitjem ’Rusija, Rusija, Rusija’, 51 ’obveščevalnimi’ agenti, ’PRENOSNIKOM IZ PEKLA’ in drugim? Epsteinove dosjeje so ustvarili tako, kot so s pomočjo Hillary Clinton in Christopherja Steela ustvarili LAŽNI dosje, ki so ga uporabili proti meni, in zdaj moji tako imenovani prijatelji delajo zanje. Zakaj ti radikalno levičarski lunatiki niso objavili Epsteinovih dosjejev? Če je bilo tam KAJ, kar bi lahko škodovalo gibanju MAGA, zakaj tega niso uporabili? Niti nad dosjeji Johna F. Kennedyja ali Martina Luthra Kinga ml. še niso obupali. Ne glede na to, kako uspešni smo pri varovanju meje, deportaciji kriminalcev, izboljšanju gospodarstva, energetski prevladi in zagotavljanju globalne varnosti, kjer Iran ne bo imel jedrskega orožja, to za nekatere še vedno ni dovolj. V šestih mesecih bomo dosegli več kot katerakoli druga administracija v več kot stotih letih in imamo še veliko več dela. Rešujemo svojo državo in AMERIKO DELAMO SPET VELIKO, kar bo še naprej naša glavna PRIORITETA. Levica se sesuva! Kash Patel in FBI se morata osredotočiti na preiskavo volilnih goljufij, politične korupcije, ActBlueja, ponarejenih in ukradenih volitev leta 2020 ter aretacije nasilnežev in kriminalcev, namesto da mesec za mesecem strmita v iste stare, radikalno levičarske dokumente o Jeffreyju Epsteinu. NAJ PAM BONDI OPRAVI SVOJE DELO – ODLIČNA JE!

Volitve leta 2020 so bile ponarejene in ukradene, enako pa so poskušali storiti leta 2024 – to in še veliko več preiskuje na položaju pravosodne ministrice. Pred enim letom je bila naša država MRTVA, zdaj pa je ’NAJBOLJ VROČA’ država na svetu. Naj tako ostane in ne zapravljajmo več časa in energije za Jeffreyja Epsteina, za katerega ni nikomur mar. Hvala za pozornost!«

»Nihče ne verjame, da Epsteinov seznam ne obstaja«

Ja, Trump je napisal čudno dolg, epski post. Ja, spet se je začudil, kako to, da se njegovi ljudje – trumpovci, privrženci gibanja MAGA – v času največjih ameriških uspehov ukvarjajo s tako trivialno rečjo, kot je Epstein. In ja, opozoril je, da je to, kar počnejo, voda na mlin njihove velike sovražnice, pedofilske in satanistične demokratske stranke. A tu je napravil salto mortale, hočem reči – tu je izvedel mega spin, da ne rečem maga spin: ne ukvarjajte se z »Epsteinovimi dosjeji«, ker so jih napisali demokrati! Ha! »Epsteinove dosjeje«, ki naj bi demaskirali demokrate, so napisali demokrati – nekdanji predsednik Barack Obama, nekdanja zunanja ministrica in predsedniška kandidatka Hillary Clinton, nekdanji direktor FBI James Comey, nekdanji direktor Cie John Brennan ter »zgube in kriminalci iz Bidnove administracije«.

Kot je v šovu Daily News vzkliknil komik John Stewart: »V nekaj mesecih smo od tega, da bodo Epsteinovi dosjeji razkrinkali demokrate, prišli do tega, da so Epsteinove dosjeje napisali demokrati!«

Trumpu, ki je najprej trdil, da »Epsteinovi dosjeji« ne obstajajo (malo prej pa, da obstajajo in da so avtentični) in ki zdaj trdi, da obstajajo, le da so fake news, ker so jih napisali demokrati, je njegova lastna konspirologija eksplodirala v obraz. Svoje privržence je tako navlekel na teorije zarote, ali bolje rečeno, teorije zarote je tako blazno legitimiral, da skušajo zdaj njegovi privrženci – itak lunatični feni QAnona, nove matere vseh trumpovskih teorij zarote – na vsak način priti do dna »Epsteinovim dosjejem«, tej novi veliki teoriji zarote, ki je tako noro privlačna ter tako logično, tako magnetno in tako usodno povezana s QAnonom, njihovo najljubšo teorijo zarote (z njo stojijo in padejo, od nje so življenjsko odvisni, to je njihova identiteta), da preprosto ne morejo mimo. Oči se jim svetijo. Cedijo se jim sline. Od napetosti trzajo. In hrzajo. Konspirologu, ki tiči v njih, se ne morejo, niti nočejo upreti. Hočejo kri. Trumpu verjamejo vse, a tega, da so »Epsteinov seznam« napisali demokrati, očitno niti oni sami ne verjamejo, sploh pa ne verjamejo, da »Epsteinov seznam« ne obstaja. »Nihče ne verjame, da ni seznama Epsteinovih klientov,« pravi skrajnodesničarska, trumpovska kongresnica Marjorie Taylor Greene, največja promotorka QAnona. In »Epsteinov seznam« je le verzija QAnona. QAnon z njim stoji in pade. In če bi se v očeh trumpovcev izkazalo, da je Trump le član elite, ki varuje elite, bi bilo vsega konec. Videli smo posnetke Trumpovih privržencev, ki sežigajo rdeče čepice z napisom Make America Great Again. Amerika je spet na robu državljanske vojne – tokrat jo bo sprožil razkol v gibanju MAGA.

A zakaj Trump, ki so ga vsi privrženci videli na posnetkih z Epsteinom (in ki mu sondaže kažejo najnižjo javno podporo doslej), tako relativizira in trivializira in bagatelizira »Epsteinove dosjeje«? Zakaj jih na lepem daje v nič? Zakaj jih razglaša za le še eno demokratsko teorijo zarote? Za začetek, ko se je Trump sprl z Elonom Muskom, je ta takoj tvitnil, da je »Trump v Epsteinovih dosjejih« in da je »to pravi razlog, zakaj teh dosjejev niso dali v javnost«. Okej, boste rekli, kaj, če Musk laže? Sprla sta se, pa se mu hoče maščevati. Kul – magari. Musk laže. Toda: Trump je dolgo prijateljeval z Epsteinom. In zelo dolgo sta se skupaj zabavala. Se vam ne zdi verjetno, da je bil tudi Trump – serijski spolni predator, prepričan, da lahko žensko po mili volji »zgrabiš za pičko« (tem bolj, če si slaven) – eden izmed tistih, ki so skrivaj obiskovali Epsteinov karibski otok, na katerem so se »zabavali« z mladoletnicami?

Desnica v liberalcih vidi ljudi, ki počnejo umazane, obscene, perverzne, degenerirane, izprijene reči – skrajnejša ko je desnica, skrajnejša je v njenih očeh degeneriranost liberalcev. Vse odtenke te liberalne degeneriranosti je trumpovska desnica projicirala v »Epsteinove dosjeje« oziroma »Epsteinov seznam«. Če bi odprli »Epsteinove dosjeje«, bi odprli Pandorino skrinjico vseh liberalnih umazanij, obscenosti, izprijenosti, perverznosti in degeneriranosti. S tem bi dokazali, da so liberalci res zlo. Zdaj pa si predstavljajte, da bi na »Epsteinovem seznamu« – tem kronskem dokazu liberalne degeneriranosti – zagledali Trumpa. To se jim morda niti ne bi zdelo ravno neverjetno, saj bi se avtomatično spomnili, da je Trumpa spolnega nasilja obtožilo več kot 20 žensk, da je bil za spolno nasilje obsojen, da je na svojih najstniških lepotnih tekmovanjih nepričakovano vletaval v garderobe golih najstnic, da je za hčerko Ivanko, ko je bila stara 16 let, govoril, da je »vroča« in da bi hodil z njo, če ne bi bila njegova hči, da je deklice spraševal, koliko so stare, potem pa – pred kamerami – dodal, da bo že čez nekaj let hodil z njimi, in da ga je »Katie Johnson« leta 2016 obtožila, da jo je pri 13 letih na neki Epsteinovi zabavi divje posilil (in Epstein – grotesken, pošasten, bogat – tudi), a je tožbo potem, menda zaradi groženj s smrtjo, kot je rekla njena odvetnica, štiri dni pred volitvami umaknila.

Pošastno mreženje elit

Obenem pa nikar ne pozabite, da je revija New York kmalu po Epsteinovi smrti objavila vsebino njegovega »malega črnega notesa«, v katerega je zapisoval imena in telefonske številke svojih kontaktov, no, svojih prijateljev. Na seznamu so bili mnogi, premnogi influencerji: nekdanji ameriški predsednik Bill Clinton, Tony Blair, ministri (Larry Summers, John Kerry), senatorji (Ted Kennedy, Chuck Schumer), savdski trgovec z orožjem Adnan Kašogi, nekdanji ameriški zunanji minister Henry Kissinger, nekdanji newyorški župan Michael Bloomberg, nekdanji guvernerji, nekdanji posebni preiskovalec Kenneth Starr (preiskoval je Clintonovo afero z Monico Lewinsky), brunejski sultan, magnati, plutokrati, bogati dediči in dedinje s plemiškim predimkom von (recimo von Bismarck), patriarhi dinastij (»tako bogatih, da so v Latinski Ameriki praktično vodene kot nacionalne države«), masivni davčni utajevalci, investitorji, upravljavci skladov hedge (in Trumpove »univerze«), ustanovitelji uglednih blagovnih znamk (Virgin Group, Seagram, Dooney & Bourke), direktorji korporacij, mojstri ponzijevih shem (Steven Hoffenberg), filantropi, lastniki luksuznih nočnih klubov, jet-set restavracij in trgovskih verig, hotelirji, frizerji slavnih, britanski princ Andrew, brat princese Diane, Sorosov nečak, brat Harveyja Weinsteina, nekdanji Clintonovi aparatčiki, Trumpovi svetovalci, sloviti odvetniki (Alan Dershowitz), filmski zvezdniki (Dustin Hoffman, Kevin Spacey, Elizabeth Hurley, Alec Baldwin, Ralph Fiennes, Minnie Driver itd.), Woody Allen (režiser filma Manhattan, v katerem je bila bolj »estetska« od newyorškega mostu Queensboro le še kopula med 42-letnim Allenom in najstnico), glasbeniki (Mick Jagger, Phil Collins, Bryan Ferry), nobelovci (Gerald Edelman, Murray Gell-Mann, oh, in Elie Wiesel!), znanstveniki, pionirji umetne inteligence, profesorji s Harvarda, avtorji bestsellerjev (Malcolm Gladwell, Steven Pinker), čarodeji (David Copperfield, David Blaine), Trumpov strateg Steve Bannon, uredniki revij in časopisov (Time, Vogue, Vanity Fair, New York Times), novinarji (Mike Wallace, Barbara Walters, Charlie Rose, Katie Couric, Maria Shriver, George Stephanopoulos) in medijski tajkuni (Rupert Murdoch, Steve Forbes, Conrad Black, Mort Zuckerman) in Leon Black, soustanovitelj finančnega sklada Apollo Global (kupca Nove KBM in Abanke), čigar družinski sklad je dolgo »vrtel« Epstein – in kakopak Donald Trump.

Ni kaj, Epstein se je dobro mrežil. In kapitalistično mreženje – ta bogataška piramida bratstva in prijateljstva – se mu je ekstremno izplačalo. Ko so ga leta 2008 obsodili zaradi pedofilije in prostituiranja mladoletnic, ni dobil dolgoletne, morda kar dosmrtne ječe, kot se je pričakovalo, temveč – po zaslugi tožilca Alexandra Acoste, ki je kasneje postal Trumpov minister za delo – le 13 mesecev, ki jih je preživel v zasebnem, »hotelskem« krilu okrožnega zapora v Palm Beachu. Vsak kontakt pride prav. Ker pa so ga ob obsodbi uvrstili tudi med »spolne prestopnike tretje stopnje«, je tožilec Cyrus Vance Jr. tri leta kasneje sodnici Ruth Pickholz predlagal, da bi stopnjo njegovega spolnega prestopništva znižali. Sodnica je bila začudena, celo zaprepadena: »Ne pomnim, da bi tožilec kdaj storil kaj takega.« Tožilca kakopak najdete v Epsteinovem »malem črnem notesu«. Vsak kontakt pride prav. Princ Andrew mu je stal ob strani, ko je »sedel« tistih 13 mesecev, s čimer je ustvarjal vtis, da je Epstein kul in da se mu je zgodila krivica. Vsak kontakt pride prav. Zaradi uglednih, nobelovskih, harvardskih znanstvenikov, s katerimi se je obdajal (Stephen Hawking, Jared Diamond, Murray Gell-Mann, Stephen Jay Gould, Oliver Sacks, George M. Church, Frank Wilczek, Lawrence Krauss itd.), so si ljudje in mediji rekli: pa saj ne more biti tako slab! Robert Trivers, ugledni evolucijski biolog, ki ga prav tako najdete v »malem črnem notesu«, je njegovo početje celo »znanstveno« relativiziral: »Ko dekleta dopolnijo 14 ali 15 let, izgledajo kot odrasle ženske pred 60 leti, zato v njegovih dejanjih ne vidim nič strašnega.« Prav vsak kontakt pride prav. »Investiram v ljudi,« je rekel Epstein, Master of the Universe.

Kontakti iz »malega črnega notesa« so pokazali, kdo vse je prijateljeval ali »prijateljeval« z njim, pa četudi je bil pedofil ter zvodnik in motor prostitucijske mreže, kdo vse je gledal stran, kdo vse mu je hote ali nehote dajal kritje, kdo vse mu je omogočal, da je lahko počel vse tiste pošastne reči, kdo vse mu je laskal in napihoval rasputinski ego, kdo vse je torej širil mantro, da je genij, novi Jay Gatsby, »eden izmed najprijetnejših filantropov« in prihodnost človeštva. In seveda: kontakti iz »malega črnega notesa« so namigovali, kdo vse bi lahko bil na »Epsteinovem seznamu«.

Kar pomeni, da so namigovali, da bi bil lahko na tem seznamu tudi Trump. Kaj, če je? In kaj, če prav to, da seznama nočejo razkriti, potrjuje, da je na njem? Da je na tem seznamu, pa potrjuje še nekaj – namreč to, da teorije zarote že preusmerjajo pozornost. Da skušajo teorije zarote Trumpa v nekem smislu zaščititi.

»Epsteinovi dosjeji« po novem ne bi več razkrili seznama ljudi, ki so hodili na »zabave« z mladoletnicami, ampak bi razkrili seznam ljudi, ki so imeli motiv za vpletenost v Epsteinov »samomor«, kajti vrnila se je stara teorija zarote, da je bil Epstein umorjen. »Epsteinov seznam« bi bil po novem seznam oseb, ki so se hotele Epsteina po hitrem postopku znebiti, seznam oseb, ki so želele, da čim prej umre in izgine, seznam oseb, ki niso hotele, da pride do sojenja, seznam oseb, ki so se bale, da bodo začeli na sojenju in v medijih leteti kontakti, imena in perje.

Kako uničiti Trumpa

Epstein je pač poznal vse – predsednike, ministre, senatorje, prince, magnate, direktorje, zvezdnike. Poznal je mogočne. Poznal je elito – in njene skrivnosti. Samomor takšnega človeka ni v očeh konspirologov nikoli samomor. Nikdar. Kar nas vrne h konspirološkim vprašanjem, ki so izbruhnila po Epsteinovi smrti: mar niso bile Epsteinove vratne kosti zlomljene na način, kot se zlomijo, kadar človeka zadavijo, zakaj je paznik, ki naj bi ponoči nadzoroval Epsteina, kar na lepem »zaspal«, zakaj so skušali to, da je »zaspal«, prikriti, zakaj so strožji nadzor nad Epsteinom »skrivnostno« opustili, zakaj so zapornika, ki je bil z njim v celici, tik pred tem premestili v drugo celico in zakaj je zapor, v katerem je naredil samomor, malo prej skrivaj obiskal tedanji pravosodni minister William Barr, čigar oče, Donald Barr, nekdanji tajni agent, ga je najel za učitelja matematike na tisti elitni zasebni šoli, s čimer je lansiral njegovo kariero?

Sploh pa: zakaj bi se Jeffrey Epstein obesil? Zakaj bi naredil samomor – in to v času Trumpovega mandata? Saj je imel dovolj mogočnih in vplivnih prijateljev! Lahko je računal, da ga bodo rešili. Kot vedno. Zakaj na videoposnetkih hodnika v Metropolitanskem popravnem centru, kjer je bil zaprt, manjka minuta posnetka in zakaj ura v kotu videoposnetka preskoči z 11:59:00 na 12:00:00? A kaj, če so ga res likvidirali, ker je preveč vedel? Kaj, če je v resnici živ, pa so njegov »samomor« le inscenirali, da bi ga lahko rešili in odpeljali na varno? Kaj, če je špekuliral, da bi ga zaradi poskusa samomora premestili iz zapora, pa mu je poskus po nesreči uspel? Zakaj so ga v celici pustili povsem nenadzorovanega? Zakaj so bili rezultati obdukcije tako bizarni? So ga elite, s katerimi se je »zabaval«, hotele živega? Kako je sploh tako obogatel? Je pral denar? A komu? Je res trgoval z orožjem? Je fural ponzijevo shemo? Je bil agent ameriških in izraelskih obveščevalnih služb, pa nočejo razkriti teh povezav? Je mogočnim, bogatim in vplivnim nastavljal mladoletnice, jih posnel in potem izsiljeval? Je to počel za Mosad? Je fural »seksualno piramidno shemo«? Sta ga pospravila zakonca Clinton? Mar ni Hillary vodila skrivne pedofilske mreže, ki je bila – pod pokroviteljstvom pomembnih članov demokratske stranke – bazirana v kleti washingtonske picerije Comet Ping Pong, kjer so otroke obredno – satanistično – spolno zlorabljali in na koncu tudi požrli? Mar ni PizzaGate v popolni rimi s QAnonom, teorijo zarote, ki sporoča, da je Trump tik pred tem, da razbije in uniči pedofilsko mrežo demokratske stranke, liberalnih elit, Hollywooda in globoke države.

Desnica je QAnon v času Trumpovega prvega mandata lansirala zato, da bi, kot opozarja Jane Coaston (Vox), pomirila Trumpove privržence: brez panike, Trump ima vse pod nadzorom! Kaos, ki ga vidite, je le navidezen! Tviti so le dimna zavesa! Vse je okej! Trump povsem obvladuje situacijo in Ameriko! Vse gre po načrtu! Tisti, ki so v napoto, bodo odstranjeni! Amerika postaja spet velika!

In tudi zdaj bo morala desnica lansirati teorijo zarote, ki bo preusmerila pozornost – in rešila Trumpa. To, da so »Epsteinov seznam« iz seznama, ki naj bi demaskiral demokrate, prekvalificirali v seznam, ki so ga napisali demokrati, že kaže v to smer. Razvpiti konspirolog Alex Jones je že – v duhu QAnona – oznanil, da je Trump prevzel »nadzor« nad »Epsteinovim seznamom«, s katerim zdaj – v zakulisju – stiska in izsiljuje liberalno »globoko državo«.

Kaj bi morali storiti demokrati? Tole: zahtevati bi morali razkritje »Epsteinovega seznama«. Zakaj? Ker ga verjetno res sploh ni. Ker so si ga trumpovci verjetno izmislili, da bi kompromitirali demokrate, pa ga zdaj ne morejo preklicati. Ta seznam je le agitpropovska fabrikacija, le populistična vaba. Razkritje tega seznama bi morali torej terjati prav zato, ker trumpovci ne morejo dokazati, da ne obstaja (saj res, Trump, zakaj ga niso objavili demokrati, »radikalno levičarski lunatiki«, ko so bili na oblasti?). Ker pa ne bodo mogli dokazati, da ta seznam ne obstaja, bo v zraku – v konspirološki atmosferi – obvisel vtis, da ga ne razkrijejo prav zato, ker bremeni Trumpa, in da je Trump agent »globoke države« in član elite, ki ščiti elite (hej, oklestil je zdravstveno zavarovanje in javni sektor, da bi lahko bogatim – dekadentnim, predatorskim elitam! – znižal davke!), da je torej Trump dejansko Jeffrey Epstein, ki ga ne morejo dobiti, ki živi onstran norm in zakonov, ki se vedno izmaže in ki nikoli ne umre. Fantomski »Epsteinov seznam« je le potrdil, da je Trump tipični populist – populist, ki sovraži in prezira »svoje« ljudstvo.