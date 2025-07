Zagrizeni zbiralec podpisov Aleš Primc je spet v akciji

Nove ovire

Aleš Primc, borec proti pravicam žensk, gejev in lezbijk, hudo bolnih …

© Luka Dakskobler

Za zakonom o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja je zdaj res že dolga pot. Pobudniki pri Srebrni niti so ga v zakonodajni postopek vložili predlani, nato je bil sklican posvetovalni referendum, na katerem se je skoraj 55 odstotkov udeležencev odločilo za sprejetje zakona, ki bi urejal to pravico, v Gibanju Svoboda pa so potem v zakonodajni postopek vložili nov predlog zakona. Ta se ni pretirano razlikoval od prvotnega, le da je bila iz njega črtana možnost evtanazije. Določal je torej, da bi si smrtonosno učinkovino, do katere bi bili po presoji pristojne komisije pod določenimi pogoji upravičeni pacienti, posameznik vnesel izključno sam. Zakon je bil naposled potrjen v državnem zboru, a za vogalom ga že čaka še zakonodajni referendum.

Podpise zanj zbira eden najbolj zagrizenih borcev za tradicionalne vrednote pri nas – Aleš Primc. Za začetek jih mora do dne izida te revije zbrati 2500, kar bi moral biti zanj mačji kašelj, saj so mu na pomoč priskočili tudi v stranki SDS, kjer so podpise pomagali zbirati na tradicionalnem poletnem taboru v Bovcu. Za to je Primc zaprosil krščanski forum ter klub seniorjev v stranki in z veseljem so mu ustregli. Septembra namerava začeti zbirati še drugi del podpisov, tokrat overjenih, ki jih bo za razpis referenduma moral v dobrem mesecu zbrati 40 tisoč. Po njegovih izračunih bi se potem lahko na referendum odpravili ob koncu novembra.

»Vlada poskuša prihraniti in izvaja zdravstveno in pokojninsko, lahko bi rekli kar socialno reformo na način, da se hoče preprosto znebiti ljudi! Se pravi: več ko bo smrti, manjši bodo stroški državne blagajne. In to nam bodo prodali kot reformo,« je Primc navedel enega od razlogov, zakaj zbira podpise. »Očitno so se odločili, da bodo čakalne vrste v zdravstvu in primanjkljaj v pokojninski blagajni zmanjšali z zastrupljanjem ljudi.«

Med argumenti je denimo še ta, da zakon menda sili ljudi v smrt, da bodo zdaj zdravstveni delavci tako rekoč hodili naokoli in zastrupljali ljudi, da so to počeli že nacisti, da je prepoved ubijanja ena od božjih zapovedi, pa med drugim ta, da ljudje niso zares vedeli, o čem so glasovali, ko so o možnosti uvedbe pomoči pri prostovoljnem končanju življenja glasovali na posvetovalnem referendumu.

»To vse je seveda žaljivo in zavajajoče,« je na Primčevo natolcevanje odgovoril eden glavnih pobudnikov zakona Andrej Pleterski. »Hkrati pa se mi zdi tudi pokroviteljsko, da se zdaj govori, kot da ljudje, ki so se na to temo enkrat že odpravili na volišče, niso vedeli, o čem glasujejo – seveda so vedeli. Upam, da bodo to spet dokazali in se odpravili na volišča, če bo referendum razpisan.«

»Razumem, da se predvsem katoliška cerkev na Slovenskem tega zakona boji,« dodaja Pleterski. »Izgubila je že nadzor nad rojevanjem, zdaj se boji, da bo izgubila še nadzor nad smrtjo. Cerkev bi tako ali tako najraje imela ’božjo državo’ na zemlji in te seveda ne bi vodil bog, pač pa duhovščina. A potem bi imeli teokracijo.«