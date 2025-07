Kam z otroki čez poletje?

Počitniško varstvo otrok je drago, vlada pa je naredila prve korake k večji dostopnosti

© Matej Pušnik

Številni starši imajo vsako poletje hude težave – ne vedo, kam dati otroke, ko so sami v službi. Delovno aktivni ljudje imajo na leto v povprečju od pet do šest tednov dopusta, šolskih počitnic pa je za kar 14 tednov. Veliko staršev se sicer lahko zanese na stare starše otrok, vendar tega privilegija nimajo vsi, še posebej ne priseljenci, katerih starši ne živijo v Sloveniji. Edina možnost, ki ostane, je počitniško varstvo, a to je drago in ni dostopno vsem staršem. Če vzamemo za primer zavod Mala ulica v Ljubljani: teden varstva tam stane 125 evrov za občane Mestne občine Ljubljana in 250 evrov za druge. To je malo več kot 500 oziroma 1000 evrov na mesec, kar je strošek, ki si ga socialno ogrožene družine ne morejo privoščiti.

Zaradi te problematike je vlada letos poleti zagnala pilotni projekt, s katerim naj bi otrokom omogočila brezplačno poletno varstvo. Ministrstvo za delo subvencionira 31 organizacij, ki so razporejene po vseh slovenskih regijah in ponujajo brezplačno počitniško varovanje za otroke od prvega do šestega razreda osnovne šole. »V okviru programa bosta otrokom vsak dan zagotovljena malica in topel obrok. Programi vključujejo raznolike in kakovostno zasnovane aktivnosti, ki spodbujajo zdrav življenjski slog, razvijajo otrokove talente in spretnosti, učijo sprostitvenih tehnik in omogočajo varno prosto igro. Otroci bodo skozi igro in ustvarjalnost spodbujeni h gibanju, zdravemu prehranjevanju, oddihu od digitalnih naprav ter skrbi za duševno zdravje in dobro počutje,« so napovedali v vladi. Prijavi se lahko vsak, nobenih dodatnih pogojev ni, posamezni zavodi se lahko sami odločijo, po kakšnih merilih bodo sprejemali prijave. Pri omenjeni Mali ulici, ki je eden izmed 31 zavodov, bodo imeli prednost tisti, ki bodo priložili dokazilo o brezposelnosti ali dokazilo o prejemanju socialne pomoči.

V Inštitutu 8. marec pa so vlado pozvali, naj gre še dlje. Predlagali so, da bi bilo počitniško varstvo oproščeno plačila davka na dodano vrednost (DDV). To bi varstvo pocenilo za več kot petino in nedvomno razbremenilo starše. Državo bi ta poteza na leto stala le okoli 400 tisoč evrov, je pa tudi dokaj preprosto izvedljiva – ni treba spreminjati zakona, le pravilnik o izvajanju DDV, tega pa lahko spremeni vlada sama.

A nekateri starši si storitve kljub temu ne bi mogli privoščiti. Zato v inštitutu vlado pozivajo, naj pilotni projekt, ki ga je zagnala letos, nadaljuje in razširi – ga spremeni v sistemskega. »Verjamemo, da je treba pozitivne korake, ki jih sprejema oblast, pohvaliti, in jo obenem spodbujati, da dobre prakse postanejo sistemski ukrepi. Zato vlado pozivamo, naj za prihodnje leto letošnje dobre rešitve spremeni v sistemski ukrep brezplačnega počitniškega varstva za vse otroke, ki ga izvajajo nepridobitne organizacije,« so zapisali v sporočilu za javnost.