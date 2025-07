Tanja Fajon avstrijskim oblastem izrazila protest nad policijsko racijo na taboru slovenskih študentov

Pristojne zvezne avstrijske oblasti bodo sprožile ustrezno preiskavo

Zunanja ministrica Tanja Fajon je v telefonskem pogovoru z deželnim glavarjem avstrijske Koroške Petrom Kaiserjem izrazila protest nad policijsko racijo na taboru slovenskih študentov. Kaiser je zagotovil, da si bo še naprej prizadeval za dialog in sodelovanje s Slovenijo in slovensko skupnostjo, so danes sporočili z zunanjega ministrstva.

"Pristojne zvezne avstrijske oblasti bodo sprožile ustrezno preiskavo," je zunanje ministrstvo zapisalo v objavi na omrežju X.

Kaiser je pred tem sporočil, da sta z notranjim ministrom Gerhardom Karnerjem sklenila, da bo notranje ministrstvo oblikovalo posebno strokovno skupino, ki bo preučila ravnanje policije med nedeljsko akcijo na antifašističnem taboru v Peršmanovem domu.

K sodelovanju bodo predvidoma povabili tudi predstavnike slovenske skupnosti v Avstriji.

Slovenska vlada je že v ponedeljek izrazila pričakovanje, da bodo pristojni avstrijski organi dogajanje raziskali ter podali verodostojna pojasnila o razlogih, poteku in posledicah akcije. Obenem je zunanje ministrstvo na pogovor poklicalo veleposlanika Avstrije.

V odmevni raciji je v nedeljo sodelovalo več deset pripadnikov policije, med njimi tudi člani posebnih enot, helikopter, droni in enota s službenimi psi.

Racija še posebej odmeva, ker je potekala na prizorišču, kjer so nacisti 25. aprila 1945 umorili enajst članov družin Sadovnik in Kogoj.