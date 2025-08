Na kaj moramo biti pozorni pred naslednjimi volitvami

Kdaj, čeprav redko, se zgodi, da ima človek ob ogledu – no, ali pa branju ali poslušanju – novinarskega prispevka tako malo pripomb. Oddajo Utrip na TV Slovenija, ki jo je tokrat pripravila novinarka Vanja Kovač, je treba predvsem pohvaliti. Kapo dol! V njej je povedala skoraj vse, na kar se splača biti pozoren pred naslednjimi volitvami. Zato ji bomo najprej samo modro prisluhnili.

Vanja Kovač je velik del Utripa namenila sovraštvu do Romov.

Kdaj, čeprav redko, se zgodi, da ima človek ob ogledu – no, ali pa branju ali poslušanju – novinarskega prispevka tako malo pripomb. Oddajo Utrip na TV Slovenija, ki jo je tokrat pripravila novinarka Vanja Kovač, je treba predvsem pohvaliti. Kapo dol! V njej je povedala skoraj vse, na kar se splača biti pozoren pred naslednjimi volitvami. Zato ji bomo najprej samo modro prisluhnili.

»Nezakonitih prestopov meje je letos skoraj pol manj kot lani in migranti niso več zanesljiva tarča. Desnica si je zato zdaj izbrala Rome.« Drži! Zadnje čase se zdi, kot da ne mine mesec, teden, če ne kar dan, ko ne bi poslušali – naj bo to kakšen župan iz vrst krščanskih demokratov, ki so ga nabunkali, poslanec iz SDS, ki hujska, da bi se morali vsi oborožiti, ali pa kdo drug –, da so Romi težava številka ena v državi. »Nabiranje poceni političnih točk poteka takole: kriminalna dejanja posameznikov, pripadnikov ranljivih skupin, se predstavi kot največja težava v državi, zanjo pa okrivijo kar vso skupnost. Olje na ogenj potem prilijejo še senzacionalistični mediji.« Tudi pod to zadnje se lahko podpišemo. Raje sploh ne pomislimo, kaj bi bilo, če bi ta prispevek pripravili v Tarči! Ali pa na POP TV.

»Žal v medijih redkokdaj slišimo zgodbe o tem, kako so župani oškodovali Rome, vse prevečkrat pa tiste, v katerih občinam povzročajo škodo Romi,« je povedala. »Puščice nestrpnosti, ki letijo na romsko skupnost, ne prizanašajo niti otrokom. Čeprav se medvrstniško nasilje v šolah pojavlja povsod, večinsko prebivalstvo pokaže več jeze in gneva, ko ga izvajajo romski šolarji.«

Vanja Kovač je v resnici povedala vse. Dokler so desničarji lahko mahali in strašili z migranti, so počeli to. Vsak dan so preštevali, koliko jih je prestopilo državno mejo. Potem so ponavljali, kako kar vsevprek posiljujejo in so nasilni. Zdaj so na vrsti (spet) Romi in z njimi počnejo skorajda povsem enako. Sem pa tja so desnici šli na roko še geji in lezbijke, da so z njimi histerizirali ljudi. Samo spomnite se soočenj pred zadnjim referendumom o družinskem zakoniku. S svojo neumnostjo so nas dobesedno maltretirali! Naslednje pa bodo na vrsti najbrž transspolne osebe. Ali pa kdo drug. Saj sploh ni pomembno, kdo. Pomembno je samo, da imajo v rokah orodje. Nekoga, s katerim lahko mahajo naokoli in pred njim strašijo. Ni to groteskno? Pa tudi malo žalostno? Ampak to ves čas počnejo. Prav ves čas. Za ljudi jim je bolj malo mar. To so samo figure na šahovnici.

Morda pa bi si bilo to smotrno nekam zabeležiti pred naslednjimi volitvami. Vanja Kovač nam je pravzaprav pripravila uporaben plonklistek. Takšen je modus operandi populizma. Žalostno je, da tako rad vžge. Še bolj, kot je poudarila tudi novinarka, da ga pogosto nespametno pomagajo promovirati prav mediji. Obenem pa nam je nastavila ogledalo – ja, hudičevo nevarno je, kadar tudi nas pograbi žlehtnoba. Takrat smo najranljivejši in na takšne populizme najhitreje nasedemo.