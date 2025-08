Civilna družba v Izraelu nasprotuje stradanju in pobijanju Palestincev

Glas upora

Podhranjen otrok v Gazi

© Profimedia

Stradanje v Gazi je k ukrepanju spodbudilo tudi izraelske javne osebnosti, umetnike in intelektualce, ki so v pismu, objavljenem v britanskem časniku Guardian, mednarodno skupnost pozvali, naj zoper Izrael uvede »uničujoče sankcije«, dokler država ne vzpostavi trajnega premirja. Priznani izraelski organizaciji za zaščito človekovih pravic B’Tselem in Zdravniki za človekove pravice (PHRI) pa sta, kot prvi tovrstni v državi, v izjavi zapisali, da Izrael izvaja genocid nad Palestinci v Gazi.

