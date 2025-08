»Danes Judje, ki so pred 80 leti preživeli genocid, izvajajo genocid v Gazi«

Civilna družba v Izraelu nasprotuje stradanju in pobijanju Palestincev

Podhranjen otrok v Gazi

© Profimedia

Stradanje v Gazi je k ukrepanju spodbudilo tudi izraelske javne osebnosti, umetnike in intelektualce, ki so v pismu, objavljenem v britanskem časniku Guardian, mednarodno skupnost pozvali, naj zoper Izrael uvede »uničujoče sankcije«, dokler država ne vzpostavi trajnega premirja. Priznani izraelski organizaciji za zaščito človekovih pravic B’Tselem in Zdravniki za človekove pravice (PHRI) pa sta, kot prvi tovrstni v državi, v izjavi zapisali, da Izrael izvaja genocid nad Palestinci v Gazi.

»Zaviranje dostopa do hrane, vode, zdravil in elektrike, še posebej za otroke, je neopravičljivo,« je v pismu zapisalo 31 izraelskih javnih osebnosti. »Ne dovolimo, da se naša žalost strdi v ravnodušje, niti da nas ljubezen do Izraela ogluši za krike ranljivih. Soočimo se z moralnim izzivom tega trenutka.«

Med podpisniki pisma je med drugim nekdanji generalni državni tožilec Michael Ben Jair, ki je ta teden na družbenem omrežju X prav tako zapisal, da danes »Judje, ki so pred 80 leti preživeli genocid, izvajajo genocid v Gazi«. Pa nekdanji predsednik kneseta Avraham Burg. In Juval Abraham, režiser, ki je s palestinskim kolegom Baslom Adro letos prejel oskarja za najboljši dokumentarec (Edina zemlja), ki govori o nasilju nezakonitih naseljencev na Zahodnem bregu. Prav ta teden je sicer aktivista Awdaha Hathaleena, ki je pomagal pri ustvarjanju tega filma, brutalno umoril izraelski naseljenec na Zahodnem bregu.

Organizaciji B’Tselem in PHRI pa sta v skupni izjavi sporočili, da je »v teh temačnih časih posebej pomembno stvari poimenovati z njihovimi imeni« – in izraelsko nasilje v Gazi označili za genocid. B’Tselem je v svojem poročilu zapisal, da Izrael »izvaja koordinirane ukrepe za načrtno uničenje palestinske družbe v Gazi«, da bi utrdil »nadvlado judovske skupnosti«. PHRI pa, da je njegova analiza ugotovila, kako Izrael v Gazi napada zdravstveno infrastrukturo na »sistematičen način«, ovira zdravstveno pomoč.

