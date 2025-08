Zmotna prepričanja o protipriseljenski politiki

Na Poljskem se v zadnjem času spet krepijo protesti, javni shodi proti priseljencem, protestniki od oblasti zahtevajo strožjo politiko priseljevanja. Samo trenutek, na Poljskem? V evropski državi, ki že dlje velja za najbolj protipriseljensko in v kateri je donedavnega vladala ena najbolj znanih protipriseljenskih strank Zakon in pravičnost?

Poljska sodi tudi med države, ki svarijo pred hibridno vojno; to naj bi proti njej izvajala Rusija ob pomoči Belorusije s »pošiljanjem« večjega števila (bližnjevzhodnih) beguncev iz Belorusije na Poljsko z namenom oslabitve te. To se sicer res dogaja že leta, a tamkajšnja (poljska) zelena meja je težko prehodna, saj je sestavljena iz dvojne ograje, bodeče žice, tehnološkega varovanja in patrulj, ki begunce prestrežejo in preprosto pošljejo nazaj na belorusko stran. Poleg tega je vlada Donalda Tuska marca letos začasno suspendirala pravico do azila za vse tujce, ki tako pridejo na Poljsko. Četudi komu uspe prek belorusko-poljske meje priti v notranjost države, tam njegove prošnje za azil preprosto ne sprejmejo.

Poljska je torej očitno protipriseljenska država. Čemu torej protipriseljenski protesti? Gre za nezadovoljstvo dobršnega dela poljske družbe, ki tudi sama živi v prepričanju, da je Poljska protipriseljenska država. A ni. Gotovo je rasistična in protimuslimanska, ni pa ravno protipriseljenska. Poleg pregovorne težave postimperialne Evrope s starajočim se prebivalstvom ima še eno tovrstno težavo – izseljevanje. Kadre, torej delavce, ji »kradejo« bogatejše, zahodnoevropske države. Zaradi tega sodi med države z enim največjih odstotkov priseljevanja na svetu. Da nadomešča »izgube«. Od leta 2014 je sprejela več milijonov Ukrajincev, pri čemer ne govorimo o ukrajinskih beguncih, ki jih zadnja leta prav tako sprejema v velikem številu. Gre za ukrajinske delavce. Še več, celo ukrajinskim beguncem, ki prihajajo zadnja tri leta, po ruskem vdoru v Ukrajino, tako rekoč nikoli ne odobri azila, ampak jim izda delovno dovoljenje in jih torej sprejema kot čiste »ekonomske migrante«.

Poljska je torej ena izmed držav, ki so najbolj odprte za priseljevanje. Če so le priseljenci prave narodnosti, barve polti, vere …