Odstrel onemogočajo lovci

Ministrstvo za naravne vire in prostor je 23. maja izdalo dovoljenje za odstrel 206 medvedov. Poldrugi mesec zatem je upravno sodišče odstrel zadržalo do končne odločitve. Dober teden kasneje je bil v časniku Večer objavljen intervju s Klemnom Jerino, profesorjem na Biotehniški fakulteti, ki lastnoročno odmerja vsakoletni odstrel medvedov v slovenskih gozdovih. Naslovljen je bil Blokada odstrela medveda je škodljiva za medveda in ljudi.

Celoten članek je na voljo le naročnikom. Če želite zakupiti članek, je cena 4,5 EUR. S tem nakupom si zagotovite tudi enotedenski dostop do vseh ostalih zaklenjenih vsebin. Kako do tedenskega zakupa?

Medvedja mladiča v snežniških gozdovih

© Janez Zalaznik

Ministrstvo za naravne vire in prostor je 23. maja izdalo dovoljenje za odstrel 206 medvedov. Poldrugi mesec zatem je upravno sodišče odstrel zadržalo do končne odločitve. Dober teden kasneje je bil v časniku Večer objavljen intervju s Klemnom Jerino, profesorjem na Biotehniški fakulteti, ki lastnoročno odmerja vsakoletni odstrel medvedov v slovenskih gozdovih. Naslovljen je bil Blokada odstrela medveda je škodljiva za medveda in ljudi.

V njem preberemo, da je prevelika populacija medveda izključni razlog za povečano število srečanj človeka z medvedom in s tem povezanih konfliktov. In da bo »blokada« odstrela, torej začasno zadržanje, za katero se je odločilo upravno sodišče, »zagotovo privedla do težav«, do še več konfliktov med človekom in medvedom. Lovce, ki ob pomoči stroke rešujejo krizne razmere, torej onemogočajo, trenutno jih onemogoča upravno sodišče z začasnim zadržanjem?

Glede na število srečanj človeka in medveda v pomladnih mesecih in opozorila strokovnjaka bi pričakovali takojšen odstrel medvedov neposredno po izdaji dovoljenja. Tako kot se to zgodi običajno – recimo pred dvema letoma, ko je ministrstvo izdalo dovoljenje za odstrel 230 medvedov. Tedaj so lovci v zgolj enem tednu odstrelili več kot 200 medvedov oziroma skoraj celotno celoletno kvoto. A letos so v sedmih tednih oziroma 48 dneh od izdaje dovoljenja za odstrel do zadržanja sodišča odstrelili le 22 medvedov. Leta 2023 so jih torej odstrelili 30 na dan, tokrat, čeprav naj bi bile razmere nevzdržne, manj kot enega vsak drugi dan.

Težava, kot kaže, ni v zunanjem onemogočanju odstrela, pač pa v tem, da ne gre za odstrel za potrebe zmanjševanja populacije, pač pa več kot očitno predvsem za trofejni lov. Tako je maja 2023 na posvetu o velikih zvereh visoki funkcionar Lovske zveze Slovenije Božo Zakrajšek pojasnil, zakaj so tedaj lovci tako zelo pohiteli z odstrelom: »Pohiteli smo iz samo enega razloga, in sicer zato, ker kdor pozna biologijo medveda, in jaz jo poznam, ve, da je medvedja koža dobra samo do prvega maja, potem pa lahko trofejo vržeš v kanto za smeti.«

Leta 2023 je bilo namreč dovoljenje za odstrel izdano sredi aprila in lovci so izkoristili kratek čas, ki jim še omogoča trofejni lov, ter v nekaj dneh odstrelili tako rekoč celoletno kvoto trofej. Letos je bilo dovoljenje izdano 23. maja, torej že v času, ko koža in glava ubitega medveda nista več primerni za trofejo. Zato lovci medveda tudi ne streljajo, konflikti z ljudmi gor ali dol. Počakali bodo na zimsko-pomladni čas, ko bo trofejni lov spet mogoč. Prispevek upravnega sodišča k »blokadi« odstrela medveda je torej zanemarljiv. Dejansko blokado izvaja Lovska zveza Slovenije, ki daje lastnim interesom prednost pred domnevnimi interesi »medveda in človeka«, kot temu pravi Jerina.