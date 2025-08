Spartana ne letita, a bomo morda vseeno kupili še tretjega

Vojaški transportni letali Spartan smo v Sloveniji kupili zaradi mnogoterih civilnodružbenih in humanitarnih razlogov, kot je leta 2021 nakup upravičeval tedanji obrambni minister Matej Tonin. Osemkolesnike Patria bomo uporabljali za prevoz nosečnic, letala Spartan pa pri gašenju gozdnih požarov in pri transportu kritičnih dobrin, je napovedal. Petnajstega januarja 2021 je obrambno ministrstvo sporočilo, da z nakupom letal Spartan Slovenija postaja neodvisna pri zagotavljanju zračnega transporta: »Lanski izbruh pandemije covid-19 je pokazal, da smo bili pri evakuaciji svojih državljanov iz tujine v domovino in pri zagotavljanju zalog zaščitne opreme odvisni večinoma od drugih prevoznikov,« so sporočili.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar ob Spartanu

© Luka Dakskobler

A ta utemeljitev ni dolgo zdržala. Dve leti kasneje je novi slovenski obrambni minister Marjan Šarec podpisal dogovor o nakupu še drugega transportnega letala C-27J. Zakaj še enega? Z drugim letalom »bo imela vojska zagotovljeno stalno operativnost letalskega taktičnega transporta pripadnikov in tovora«. Ker bomo imeli dva spartana, »bo vedno razpoložljivo vsaj eno letalo, medtem ko bi bila ob nakupu samo enega letala razpoložljivost 80-odstotna. Hkrati bosta letali podpora drugim državnim organom v Sloveniji, podpora v okviru Nata in Evropske unije, podpora civilni zaščiti ob naravnih in drugih nesrečah, podpora drugim državnim organom in partnerskim državam, ki nimajo tovrstnih zmogljivosti, ter za aktivno sodelovanje v mednarodnih programih zračnega transporta.«

Iztok Podbregar, nekdanji načelnik generalštaba in vojaški pilot, ki je v preteklosti sodeloval v komisijah, katerih naloga je bila rešiti vprašanje za Slovenijo najprimernejšega vojaškega letala, je tedaj dejal, da je nakup vojaškega letala Spartan nesmiseln. Po njegovem mnenju bi se naložba splačala le, če bi bilo letalo v zraku 18 ur na dan. Civilni letalski prevozniki namreč amortizirajo nakupe 40– 70 milijonov evrov vrednih letal tipa Airbus 320 ali 330 tako, da so ta v zraku od 8 do 16 ur na dan oziroma od 3000 do 4000 ur na leto. »Slovenska vojska pa vse leto ne bo potrebovala več kot 500–1000 ur letenja s takšnim letalom,« je tedaj dejal Podbregar. A smo ju kljub temu kupili. Prvo letalo C27J Spartan je v Slovenijo prispelo 20. decembra 2023, drugo taktično transportno letalo pa 17. decembra 2024. Če bi bili obe od tedaj v zraku vsako po 18 ur na dan, bi to skupaj do danes naneslo 14.490 ur. Koliko pa sta bili v zraku dejansko?

Z ministrstva za obrambo so odgovorili, da skupaj 400 ur. Izračunamo lahko, da je vsako od obeh letal v povprečju na teden letelo le kakšne štiri ure. Poleg tega smo ali bomo morali za obe na vojaškem letališču Cerklje zgraditi še dva hangarja. Ampak očitno tudi to še ni dovolj. V skladu z junija letos sprejeto obrambno resolucijo bomo v Sloveniji dobili še tretje takšno letalo.

Stroški nakupa dveh taktičnih tovornih letal C-27J skupaj z vsemi moduli in logistično podporo, zavarovanjem, stroški certifikacije, stroški upravljanja in administrativnimi stroški so skupaj znašali 129 milijonov evrov (brez DDV). Če ju bomo uporabljali vsaj 15 let, je glede na te izračune doslej vsaka ura poleta stala več kot 20 tisoč evrov.