Film, ki ga ne bo. Ali pač?

Lani spomladi bi se moralo začeti snemanje slovenskega filma NK Svoboda, ki se ga je izkušeni režiser in scenarist Boris Petkovič pod okriljem produkcijske hiše Iridium Film lotil po knjižni predlogi, romanu NK Svoboda Žige X Gombača. A snemanje filma, ki mu je Slovenski filmski center (SFC) za produkcijo namenil 560.000 evrov in polovico od tega v dveh tranšah tudi že izplačal, se ni začelo. To je, tik pred zdajci, presenetilo tudi samo filmsko ekipo. Ker pa so obenem postajali vse glasnejši očitki o domnevni nenamenski porabi sredstev, je SFC jeseni uvedel revizijo. Ta je, kot je te dni poročalo Delo, razkrila, da je bila skoraj polovica že izplačanih sredstev (136.000 evrov), porabljenih nenamensko ali pa neustrezno izkazanih.

Naslovnica knjižne predloge, po kateri se snema film

Kaj je šlo narobe? In kje so končala sredstva? Bojan Masilović, direktor Iridium Filma, ki je imel izkušnje s (ko)produciranjem filmov in skrbjo za filmsko dediščino, tokrat pa je bil prvič glavni producent celovečernega igranega filma, je jeseni za Delo zagotovil, da so šla sredstva v predprodukcijo filma. Pri tej ni šlo vse po načrtih, filmu so denimo zavrnili sofinanciranje v Grčiji in na Hrvaškem.

Na SFC naj bi na to, da je projekt v težavah, prvič posumili aprila lani, ko je Iridium Film zaprosil za predčasno izplačilo tretje od štirih tranš, ki se sicer izplača šele po končanem snemanju. Tega niso odobrili, so pa skupaj s producentom iskali rešitve. A po reviziji je bilo zgodbe nepreklicno konec: od financiranja projekta so odstopili. Vložili so bančno jamstvo, sodišče je odobrilo izvršbo, da bi izterjali že izplačana sredstva z obrestmi. Vendar so računi Iridium Filma že dolgo blokirani, premoženja nima več.

Zapleta morda ne bi bilo, če bi bila pravila igre drugačna. Pri porabi sredstev za kratke filme SFC bdi nad prav vsakim računom. Pri porabi sredstev za celovečerce, ki so bistveno obilneje sofinancirani, pa producentom dopušča precej več svobode. Zaradi zapleta z NK Svoboda bodo producentom, ki celovečerec delajo prvič, po novem sicer določili nadzornika, ki bo SFC sproti poročal o porabi sredstev in morebitnih zapletih.

Režiser Boris Petkovič je na svojem profilu na Facebooku junija zapisal, da je zgodbe o filmu NK Svoboda, ki ga je pozneje preimenoval v Zmagovita podaja, zanj konec. Avtor knjižne predloge, pisatelj Žiga X Gombač, pa pravi, da je nad zapletom bil in še naprej ostaja zgrožen. Upa, da se razjasni, kam je poniknil denar, in »kaznujejo odgovorni«.

Kot dodaja Gombač, ga je zaplet prizadel predvsem zato, »ker knjiga NK Svoboda izpostavlja eno ključnih tem, ki v današnji družbi preizprašuje strpnost in človečnost«. Napisal jo je pred desetletjem, v času vojne v Siriji, in v njej prepletel zgodbi najstnika iz Slovenije in njegovega vrstnika, begunca, ki novi dom najde pri nas. In potem je tu še nogomet ... Gombač je prepričan, da bi zgodba na velikem platnu lahko nagovorila širši krog mladih, da bi se ga dotaknila. Morda pa je še možnost: »Po mojih informacijah poskuša film zdaj posneti neka druga produkcijska skupina, ki je že navezala stik z menoj oziroma z založbo. Upam, da ji uspe.«