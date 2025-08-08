Nekdanji direktor JGZ Brdo, ki je prijatelju Janezu Janši omogočil poceni dopust, ni naredil nič narobe 

Pred nekaj tedni je Komisija za preprečevanje korupcije odločila, da Marjan Hribar, nekdanji direktor JGZ Brdo – javnega podjetja, ki upravlja številne slovenske protokolarne objekte – vendarle ni kršil integritete, ko je leta 2020 in 2021 Janezu Janši oddal Vilo Zlatorog ob Blejskem jezeru krepko pod ceno, ki so jo plačevale druge stranke. Za to se verjetno niti ne bi izvedelo, če ne bi bil Janše z družino nekdo slikal ob jezeru na dvorišču vile.

Vila Zlatorog

© Arhiv Mladine

Obnovimo. Marjana Hribarja, čigar karierna pot je prepletena s stranko SDS, je na čelo JGZ Brdo imenovala tretja Janševa vlada spomladi 2020, le nekaj mesecev po tem pa je tik pred Janševim dopustovanjem z družino spremenil cenik za najem Vile Zlatorog, tako da Janša ni plačal 10.500 evrov, ampak le 3150 evrov. V vili je dopustoval tudi naslednje poletje, leta 2021, cenik se je spet spremenil v prvotnega, Janša pa je plačal manj – tokrat 7350 evrov, kar je 10.500 evrov, kolikor bi po ceniku moral plačati, s 30-odstotnim popustom, ki ga lahko direktor podeli po svoji presoji. Skupaj je Janša v dveh letih, ker je na čelo javnega zavoda imenoval svojega prijatelja, prihranil 12 tisoč evrov.

Komisija je po vsem tem leta 2024 ugotovila, da je Marjan Hribar kršil integriteto, saj jo je v preiskovalnem postopku zavajal. V pogovoru z uslužbenci komisije je trdil, da Janši ni dal popusta za bivanje v vili, kar se je izkazalo za laž. Pri tem je oviral delo komisije, saj kljub večkratnim zaprosilom ni konkretno pojasnil, kako je bila opravljena kategorizacija različnih sob, ki so imele različne cene, čeprav nobena od njih ni bila nadstandardna. Komisija je takrat ugotovila, da je bilo Hribarjevo ravnanje v nasprotju s pričakovanim delovanjem in odgovornostjo uradne osebe pri preprečevanju in odpravljanju tveganj, in zato sklenila, da je kršil integriteto. Proti Janši pa ni uvedla postopka, saj je v vili bival kot fizična oseba, vila pa je bila za najem dostopna vsem – tega, da je bila cena prilagojena prav zanj (čeprav je to vidno iz letala), komisiji ni uspelo dokazati.

To odločitev je zdaj preklicala, saj se je Marjan Hribar nanjo pritožil. Trdil je, da komisije ni zavajal, ko je rekel, da Janši ni ponudil popusta. Rekel je namreč, da lahko kot direktor komurkoli sam podeli do 35 odstotkov popusta, a tega v Janševem primeru ni storil, pri tem pa je zamolčal, da mu je dal 30-odstotni popust. Razlika je torej semantična, vendar je bil Hribar s pritožbo uspešen. Komisija ga je prav tako podprla pri pojasnilu, da so cene storitev najema vile dinamične in da jih direktor lahko kadarkoli spremeni – to, da je tik po spremembi v vili dopustoval Janša, pa je seveda naključje.

Vprašamo se lahko, čemu je namenjena protikorupcijska komisija, če v tako očitnem primeru ne odkrije niti kršitve integritete, kaj šele kake korupcije.