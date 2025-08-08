SDS bo delala sezname

Mojca Škrinjar bi v slovenskih šolah popisovala "levičarske aktivistične" učitelje

Mojca Škrinjar je redna gostja in govorka na dogodkih stranke Glas za otroke in družine

Pred dvema mesecema so v Inštitutu 8. marec zagnali novo kampanjo zbiranja podpisov. Odločili so se, da bodo mrežo, ki so jo zgradili s pobudo My Voice, My Choice, uporabili in prek nje zbirali podpise tudi za peticijo, s katero bodo od Evropske unije zahtevali, da razveljavi trgovinski sporazum z Izraelom zaradi genocida, ki se dogaja v Gazi. Za zdaj so zbrali že več kot 360 tisoč podpisov. Peticija je zakrožila po slovenskem, pa tudi evropskem prostoru in podprle so jo številne družbeno angažirane organizacije. Ena izmed teh je bila Sindikat vzgoje in izobraževanja (SVIZ), eden največjih sindikatov v državi. Povezavo, kjer je mogoče podpisati peticijo, je poslal svojim članom, torej slovenskim učiteljem in vzgojiteljem.

To, da sindikat deluje tudi zunaj ozko sindikalnih področij, pa je zmotilo Mojco Škrinjar, nekdanjo poslanko SDS in državno sekretarko na ministrstvu za izobraževanje. »S tem se je SVIZ dokončno razkril: še najmanj je skrbnik dobrih delovnih pogojev, je Kučanovo orodje za pranje glav učiteljem. Starši, uprite se temu! Nočete levičarskih lutk za učitelje svojih otrok!« je zapisala na omrežju X. Zmotilo jo je najverjetneje tudi to, da je šlo za »levo« udejstvovanje, če je nasprotovanje genocidu dandanes že levo stališče. Dodala je še: »Zdaj je SVIZ odkrita leva politična organizacija! Zahtevali bomo informacijo javnega značaja, kateri učitelji v kateri ’javni’ šoli so podpisali peticijo SVIZ in 8. marca, da EU prekine trgovinski sporazum z Izraelom!« V tem drugem zapisu se skriva že kar resna grožnja. Jasno je, da Mojca Škrinjar teh podatkov ne bo dobila, dokler na oblasti ni SDS. To, kdo je podpisal kako peticijo, vsekakor ni podatek v javnem interesu in taka zahteva zelo močno posega v pravico učiteljev in učiteljic do zasebnosti – če bi Mojca Škrinjar od ministrstva za vzgojo in izobraževanje to zahtevala zdaj, bi jo hitro zavrnilo. A to se lahko spremeni v trenutku, ko na vrh ministrstva pride kdo, ki je bolj naklonjen njenim zamislim – ali pa se lahko zgodi, da prav ona sama spet postane državna sekretarka. Potem je to, da se bodo delali seznami »levičarskih aktivistov« v šolah, popolnoma realistična možnost.

»To nam pokaže, kaj se bo dogajalo, če pride na oblast SDS. Očitno bodo delali sezname pravovernih in tistih, ki jih je treba sankcionirati. To me spominja na čase Stalinove Sovjetske zveze in nacizma, kjer so delali podobne sezname,« meni glavni tajnik sindikata Branimir Štrukelj.

Še vedno je prepričan, da se mora dober sindikat odzivati na širše družbeno dogajanje in si ne prizadevati zgolj za ozke interese članov. »Ne moremo se, zlasti sindikat, v katerega je včlanjena velika koncentracija izobraženih ljudi, delati, kot da se nič ne dogaja, gledati stran in mižati. Treba se je opredeliti in se postaviti na stran zgodovine, ki se zdi, da je prava.« Poudaril je še, da so se glede genocida v Gazi opredelili vsi zahodnoevropski sindikati, vzhodnoevropski pa so manj široko zastavljeni in bolj pod pritiskom oblasti. Glede tega si želi ostati na Zahodu.