Samo komičarka?

V Odiseji, kot se imenuje nekdanji kinokompleks Kolosej – zdaj v lasti podjetnika Iva Boscarola – v ljubljanskem BTC, septembra napovedujejo nastop komičarke Ilize Shlesinger. Gre za ameriško standup komičarko, ki je zlasti zadnji dve leti glasna podpornica Izraela in njegove pravice do »obrambe«. Na njena mnenja opozarja več svetovnih organizacij, ki govorijo o genocidu v Gazi, predvsem na objave na družbenih omrežjih; zgolj na družbenem omrežju Instagram ima 1,4 milijona sledilcev.

Recimo, ko je Mednarodno kazensko sodišče v Haagu (ICC) zaradi vojnih zločinov v Gazi lani izdalo nalog za aretacijo izraelskega premiera Benjamina Netanjahuja, nekdanjega izraelskega obrambnega ministra Joava Galanta in vodje oboroženega krila Hamasa Mohameda Deifa, je na družbenih omrežjih podprla oziroma izrazila strinjanje z mislijo izraelskega predsednika Jicaka Hercoga, da je dan izdaje naloga za aretacijo Netanjahuja in Galanta »črn dan za pravico«. Prav tako je podprla objavo konservativnega britanskega političnega komentatorja Douglasa Murrayja, ki je objavo posebne agencije Združenih narodov za palestinske begunce UNRWA s fotografijo porušene Gaze in pripisom

»Ni besed« pospremil s komentarjem: »Kaj pa [beseda, op. a.] posledice? Morda vaši zaposleni ne bi smeli sodelovati v pokolu, ki je sprožil vojno.«

Kaj je razlog, da v Odiseji v sodelovanju s Panč festivalom gostijo ravno Ilizo Schlesinger, ki bo pred prihodom v Ljubljano nastopala v Varšavi in Zagrebu, nato pa v Sofiji in Bukarešti?

Oglasni plakat za nastop komičarke v Odiseji

Iz Odiseje, kjer so odgovor pripravili skupaj s soorganizatorjem nastopa Andrejem Težakom, odgovarjajo: »Prizadevamo si za raznolik in kakovosten kulturno-zabavni program, ki vključuje umetnike iz vseh okolij. Naš cilj je občinstvu predstaviti standup kot zabavno umetnost, ki odpira prostor za razmislek, kritiko, pa tudi smeh in povezovanje. Gostovanje Ilize Shlesinger na našem odru temelji izključno na njenem delu komičarke, njenem talentu in dosežkih v svetu stand-up komedije, kjer je bila nagrajena kot prva ženska z eno od najbolj žlahtnih nagrad v svetu komedije Last Comic Standing. Odiseja in soorganizator Panč ne podpirata nobene oblike nasilja, diskriminacije ali sovraštva in se politično ne opredeljujeta. Verjamemo v moč umetnosti, da spodbuja dialog in razumevanje.«

Ob stališču, da se organizatorja politično ne opredeljujeta, je povedna – tudi politična – že sama izbira nastopajočih, vsakega od njih, omejevanje nastopajočih umetnikov na nepolitična bitja je namreč preprosto nemogoče in zavajajoče. Še zlasti danes, ko se po 22 mesecih dokumentiranega genocida, ki poteka pred našimi očmi, tudi med umetniki povsod po svetu vrstijo pozivi k prenehanju ubijanja in poškodovanja civilistov, takojšnjemu premirju, dostavi humanitarne pomoči in koncu sodelovanja vlad z genocidnim režimom.