Kazenska ovadba zoper izraelskega vojaka v Sloveniji

Vojak dopustuje ob Soči, med drugim mu je očitano kaznivo dejanje vojnega hudodelstva naklepnih napadov na civilne objekte

Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici ter Policijska uprava Nova Gorica sta po naših informacijah prejela kazensko ovadbo zoper vojaka, pripadnika izraelske vojske, ki se nahaja v enem od turističnih krajev ob Soči. Iz prejetih informacij in dokazov naj bi izhajalo, da je bil vojak s svojo brigado dejaven v koridorju Netzarim, ki ločuje severni in južni del Gaze, kjer naj bi ovadeni izvršil očitana kazniva dejanja. Iz policijske uprave Nova Gorica nam je Dean Božnik odgovoril sledeče: "Odgovarjamo vam v skladu z varstvom osebnih podatkov in vam lahko zgolj potrdimo, da smo v zadevi prejeli prijavo in jo še preverjamo. Zaradi interesa postopka vam več podatkov v tem trenutku ne moremo posredovati. Bomo pa o vseh ugotovitvah sproti obveščali pristojno državno tožilstvo."

Po dostopnih informacijah gre za prvo tovrstno kazensko ovadbo pri nas.

Dean Božnik,

policijska uprava Nova Gorica

V koridorju Netzarim so izvajali operacije "čiščenja", to je sistematičnega rušenja ter uničevanja civilnih objektov, kot so šole, kulturni in drugi objekti, dokazi potrjujejo številne aretacije in tudi ubijanja civilistov na območju.

Vložena ovadba naj bi vsebovala obsežen opis dogajanja in dejanj ter dokaze v obliki videoposnetkov in fotografij, na podlagi katerih naj bi obstajal utemeljen sum, da je vojak sodeloval pri izvedbi kaznivih dejanj vojnega hudodelstva naklepnih napadov na civilne objekte in pri izvedbi prisilne premestitve civilistov, ki po kazenskem zakoniku predstavlja kaznivo dejanje hudodelstva zoper človečnost.