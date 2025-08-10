Pet ciljev Izraela

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je naštel pet ciljev glede Gaze

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes zatrdil, da cilj njegove vlade ni zasedba Gaze, temveč poraz Hamasa in vzpostavitev civilne oblasti. Prav tako je napovedal vzpostavitev varnih koridorjev za dostavo pomoči v palestinsko enklavo.

"Naš cilj ni zasedba Gaze, temveč vzpostavitev civilne uprave, ki ne bo povezana s Hamasom in palestinsko upravo," je na novinarski konferenci dejal Netanjahu.

Na meji med Gazo in Izraelom bomo vzpostavili varnostno območje, da bi preprečili prihodnje vdore teroristov, je dejal po poročanju tujih tiskovnih agencij.

Zatrdil je, da je načrt njegove vlade najboljša rešitev za končanje vojne in dokončen poraz Hamasa. Po njegovih besedah nimajo izbire in morajo končati delo ter poraziti Hamas. Operacija pa bo, kot je zatrdil, kratka.

Kot je dejal, je med 70 in 75 odstotkov Gaze pod izraelskim vojaškim nadzorom, ima pa Hamas dve utrdbi, mesto Gaza in taborišča v osrednjem delu.

"Prvi naš cilj je razorožitev Hamasa. Drugi je osvoboditev vse talcev. Tretji je demilitarizacija Gaze. Četrti je varnostni nadzor in peti neizraelska civilna uprava Gaze," je Netanjahu naštel cilje.

Civilnemu prebivalstvu naj bi po napovedih izraelskega premierja omogočili, da zapusti bojna območja, prav tako naj bi jim zagotovili dovolj hrane in vode ter zdravstveno oskrbo.

Izraelski varnostni kabinet je v petek podprl Netanjahujev načrt krepitve ofenzive v Gazi in zasedbo mesta Gaza, kar je sprožilo kritike tako v Izraelu kot v tujini.

Netanjahu je danes napovedal še vzpostavitev varnih koridorjev za dostavo pomoči v Gazo ter povečanje števila mest za razdeljevanje pomoči. Za lakoto v Gazi je znova okrivil Hamas, češ da njegovi pripadniki ropajo zaloge.

Poleg tega naj bi izraelska vojska več tujim novinarjem omogočila odhod v Gazo.

Izraelski premier je dejal, da je njegova država predmet globalne kampanje laži, cilje v Gazi pa bodo po njegovih besedah dosegli "s podporo drugih držav ali brez nje".