IZJAVA DNEVA

"Glede prometa ne bo v Sloveniji nikoli bolje. Tako osebni kot javni prevoz sta ujeta v brezizhodnost proračunske revščine, zmešanih prioritet, privatnega avto-moto totalitarizma, razpršene poseljenosti, geomorfološkega prekletstva hribčkov in dolinic, birokracije, civilnih iniciativ, okoljevarstvenega fanatizma, kvazizelenega prehoda in konflikta med neoliberalno arogantnostjo in socialnimi aspekti transporta. Ma ne, da ne bo bolje nikoli. Še slabše bo. Dokler ne bo nazadnje neka prihodnja vlada ustanovila infrastrukturni holding. Potem pa bo šlo še na slabše. Čeprav bo v Ljubljani takrat lepa postaja in povsod šestpasovnice."

(Kolumnist Marko Crnkovič v komentarju za časnik Večer; o (javnem) prometu v Sloveniji)