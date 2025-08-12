Naslovnica nove Mladine / NEVARNO RAZMERJE

Si upate priznati, da ste zasvojeni s telefonom?

Mladina tokrat (zaradi praznika) izide dan prej, torej v četrtek, 14. avgusta! V 33. letošnji številki, ki bo na voljo pri prodajalcih časopisov in na naši spletni strani, pišemo o nevarnem razmerju. Si upate priznati, da ste zasvojeni s telefonom? Obenem objavljamo članek o volitvah, ki nas čakajo prihodnje leto, ter se sprašujemo, ali bo znova zmagal Janez Janša. Pod drobnogle smo vzeli žrtve posilstev, ki so same proti vsem. Med sogovorniki v intervjujih pa boste našli zgodovinarja dr. Boža Repeta in ekonomista dr. Mojmirja Mraka.

Avtor ilustracije na naslovnici je Tomaž Lavrič.

Priskrbite si svoj izvod, v katerem boste našli še veliko zanimivih, poglobljenih aktualnih vsebin!

NA MLADINO SE LAHKO NAROČITE NA TEM SPLETNEM NASLOVU >>

Lahko nam tudi pišete na e-naslov narocnine@mladina.si ali na poštni naslov Mladina, Dunajska 51, Ljubljana.

Dosegljivi smo tudi na telefonski številki 01 230 65 30.