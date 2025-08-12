Briljantni zdrs Janeza Janše

KOMENTAR DNEVA

"V čem je torej briljantni zdrs Janše ob nedavni grozljivi raciji avstrijske policije na Peršmanovi domačiji, ki je bila med vojno prizorišče pomorov in kjer je bil zdaj antifašistični tabor slovenskih študentov? Janša je zanikal, da je bil policijski poseg huda kršitev zakonov. Totalno zastraševanje skupine mladih, angažiranih ljudi ni kršitev zakonov? Janša je tako stvar zgolj premestil v svoj najljubši peskovnik, v parlament, in napadel Levico: »Ja, vi bi šli nad teroriste z donacijami. Kot doma. Ker ste ista branža.« In dodal tag: »#teroristi #KomunistiFašisti #isti«."

"Ta njegova kombinacija pojmov je njegova klinična slika: teroristi so ljudje, ki opozarjajo na novi vznik skrajnih desnic. Komunisti? Pa saj o tem resda ve on največ, on je vendar naš najslavnejši bivši komunist, šolan na oddelku za obramboslovje, o katerem so krožili premnogi vici o dopustni zgornji meji IQ, tam je absolviral tudi predmet »nevojaške oblike bojevanja«. Po Jajcu je letal, ko je že lep del slovenskega prebivalstva na različne načine spodkopaval enoumni režim, katerega utelešenje je bil in mu je z vsem srcem služil. Fašisti? A je imel v mislih italijanske morilce Slovencev med vojno ali avtorje nedavnega napisa »slavi di merda«? Zdi se, da je pomešal prav vse pojme, države, čase."

(Novinarka Tanja Lesničar Pučko o kombinaciji pojmov predsednika SDS Janeza Janše; v kolumni za časnik Dnevnik)